Мирный план Трампа в Украине называют планом капитуляции, к которому США склоняют Киев. Неужели Украина "не имеет карт", что должна согласиться на невыгодные и даже губительные для нее планы? Отвечают эксперты.
Так ли уж плохи у Украины дела, что президент США Дональд Трамп пытается навязать ей фактически капитуляцию? Об этом дискутируют эксперты, анализируя "окончательное предложение" США об условиях прекращения войны России против Украины. "Мирный план" Трампа на этой неделе обнародовали агентство Axios и еще несколько западных СМИ.
Предложения по капитуляции по-американски
Признание "де-юре" контроля России над Крымом и "де-факто" оккупации Россией частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, обещание, что Украина не станет членом НАТО, но может стать частью ЕС, отмена санкций в отношении РФ, введенных с 2014 года, расширение экономического сотрудничества с США, в частности, в энергетическом и промышленном секторах. Как пишет Axios, таково предложение США России относительно мирного урегулирования в Украине. Агентство отмечает, что это предложение предусматривает заморозку линии фронта и гарантии безопасности для Украины, впрочем, без конкретики. Также Украине в Вашингтоне обещают возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной российской армией, беспрепятственный проход по реке Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге Украины.
В Киеве эти предложения не считают официальной информацией и позицией США, поэтому четких комментариев от официальных лиц по этому поводу нет. Хотя после того как информация об американских инициативах по мирному урегулированию появилась в СМИ, президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает оккупацию Крыма. А вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко написала в соцсети Х, что "Украина готова вести переговоры, но не сдаться". После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский "усложняет" переговоры своими заявлениями о Крыме, а ситуация для Украины "ужасающая".
Действительно ли у Украины "нет карт на руках"?
Действительно ли ситуация для Украины так ужасна, как считает Трамп? Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии DW отметил, что плохая ситуация в Украине выглядит лишь в воображении Дональда Трампа, а на самом деле украинская устойчивость стала неожиданной для США. Ведь даже после угроз Белого дома прекратить военную поддержку и обмен разведданными украинский фронт не посыпался, а ВСУ имеют тактические успехи на отдельных участках, украинская оборонная промышленность не остановилась, а европейские партнеры еще больше объединились вокруг Украины и поддерживают ее, а самое главное - украинская армия продолжает уничтожать российский потенциал.
"Ситуация у нас намного лучше, чем была, например, в этот же период год назад. Мы на сегодня поражаем россиян на том же уровне, или большем, чем они могут накопить. На конец прошлого года россияне планировали накопить резерв в 100 тысяч человек для весенне-летнего наступления. А ВСУ фактически до первого квартала этого года уничтожили тот резерв, который они могли бы накопить. О какой ужасной ситуации говорит Трамп?" - удивляется украинский аналитик.
Он признает, что российская армия тоже демонстрирует определенный тактический успех на поле боя, где-то продвигаясь и захватывая небольшие украинские населенные пункты на востоке страны, но, по его убеждению, это не решает ничего стратегически. "Российский нарратив, что, мол, сейчас рухнет наша оборона и они оккупируют всю Украину, является выдачей желаемого за действительное. У них для этого просто банально нет резерва, - уверен Кузан. - Но президент США Трамп рискует сесть в лужу, ретранслируя эту российскую ложь".
Эксперт аналитического центра "Украинская призма" Анна Шелест констатирует, что в Украине ничего не изменилось ни месяцы назад, ни сейчас, кроме позиции самих Соединенных Штатов по украинскому вопросу. По ее мнению, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф каждый раз, возвращаясь из Москвы, привозит Трампу "российское видение реальности", что Россия сильнее, что она может еще долго продолжать войну, а Украина слаба и никому не нужна.
"Поэтому Трамп искренне считает, что он делает для Украины лучше. Нам нужно, чтобы все, кто приезжает в Белый дом и встречается с Трампом, говорили то же, что и Украина. Сейчас у него предвзятость по отношению к Зеленскому, поэтому нам нужно, чтобы один и тот же месседж звучал и от всех остальных, в частности от наших европейских партнеров. Потому что Трамп постоянно говорит о том, что европейцы должны взять ответственность за европейские дела", - считает Анна Шелест.
Чего ждать Украине дальше?
Опрошенные DW эксперты едины в том, что для Украины не приемлемо юридическое признание Крыма российским, о чем говорится в предложениях Трампа по урегулированию войны, и в этом вопросе "голос Украины звучит в унисон с европейскими партнерами".
В то же время с вопросом о запрете Украине вступать в НАТО ситуация сложнее. Шелест убеждена, что Украине нужно быть готовой "размыть" эту риторику. "Будут давить именно на Украину, чтобы отказ от НАТО прозвучал именно от Киева. Для нас лучший вариант, если этот вопрос останется неопределенным. Если не будет четко прописано, что мы не имеем права вступать в НАТО, неофициально нам могут пообещать вступление, которое состоится не сразу. Мы же понимаем, что власти в Вашингтоне и Москве в определенный момент могут измениться", - убеждена эксперт.
По мнению политолога Владимира Фесенко, США пошли по ложному пути и давят на Украину, принуждая ее к очень значительным уступкам, а в то же время идут на уступки России, хотя стороны находятся в примерно одинаковом положении на фронте, чтобы там ни говорил американский президент. Фесенко предполагает, что, не добившись результата в принуждении Украины к невыгодному ей мирному соглашению, США могут взять паузу и выжидать благоприятного момента, но формально не будут выходить из переговорного процесса. "Это плохо для нас, но точно это не хуже, чем признание Крыма российским, ведь после этого будет только хуже. Будут другие регионы и будут еще дополнительные требования", - пояснил DW Фесенко.
Вместе с тем городской голова Киева Виталий Кличко в интервью BBC признал, что один из сценариев мира предполагает отказ Украины от территории. "Сейчас много разговоров о возможном решении (о прекращении войны РФ против Украины. - Ред.). Один из сценариев - это уступить территорию. Это несправедливо. Но ради мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - сказал он. По мнению Кличко, на фоне увеличивающегося давления на Украину со стороны президента США Трампа президент Украины Зеленский "может быть вынужден принять болезненное решение".
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