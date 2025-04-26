Чего ждать Украине дальше?

Опрошенные DW эксперты едины в том, что для Украины не приемлемо юридическое признание Крыма российским, о чем говорится в предложениях Трампа по урегулированию войны, и в этом вопросе "голос Украины звучит в унисон с европейскими партнерами".

В то же время с вопросом о запрете Украине вступать в НАТО ситуация сложнее. Шелест убеждена, что Украине нужно быть готовой "размыть" эту риторику. "Будут давить именно на Украину, чтобы отказ от НАТО прозвучал именно от Киева. Для нас лучший вариант, если этот вопрос останется неопределенным. Если не будет четко прописано, что мы не имеем права вступать в НАТО, неофициально нам могут пообещать вступление, которое состоится не сразу. Мы же понимаем, что власти в Вашингтоне и Москве в определенный момент могут измениться", - убеждена эксперт.

По мнению политолога Владимира Фесенко, США пошли по ложному пути и давят на Украину, принуждая ее к очень значительным уступкам, а в то же время идут на уступки России, хотя стороны находятся в примерно одинаковом положении на фронте, чтобы там ни говорил американский президент. Фесенко предполагает, что, не добившись результата в принуждении Украины к невыгодному ей мирному соглашению, США могут взять паузу и выжидать благоприятного момента, но формально не будут выходить из переговорного процесса. "Это плохо для нас, но точно это не хуже, чем признание Крыма российским, ведь после этого будет только хуже. Будут другие регионы и будут еще дополнительные требования", - пояснил DW Фесенко.

Вместе с тем городской голова Киева Виталий Кличко в интервью BBC признал, что один из сценариев мира предполагает отказ Украины от территории. "Сейчас много разговоров о возможном решении (о прекращении войны РФ против Украины. - Ред.). Один из сценариев - это уступить территорию. Это несправедливо. Но ради мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - сказал он. По мнению Кличко, на фоне увеличивающегося давления на Украину со стороны президента США Трампа президент Украины Зеленский "может быть вынужден принять болезненное решение".