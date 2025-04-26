Пожарные спасли из горящей квартиры в Риге двух человек

В пятницу, 25 апреля, в 16:42 VUGD получила информацию о том, что с балкона квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома распространяются пламя и черный дым.

Прибывшие на место пожарные установили, что на пятом этаже здания горит гостиная на площади 30 квадратных метров и лоджия на площади пять квадратных метров.

Из горящей квартиры пожарные эвакуировали двух человек и передали их медикам. Из соседних квартир с помощью спасательных масок через задымленный подъезд были выведены еще 11 человек.

Пожарные завершили работу на месте происшествия в 18:55.

За прошедшие сутки VUGD получила в общей сложности 37 вызовов: 12 на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, еще шесть вызовов оказались вводящими в заблуждение.