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Пожарные спасли из горящей квартиры в Риге двух человек

Пожарный за работой. Иллюстративное фото
Пожарный за работой. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В пятницу, 25 апреля, пожарные спасли из горящей квартиры на ул. Гобас в Риге двух человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В пятницу, 25 апреля, в 16:42 VUGD получила информацию о том, что с балкона квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома распространяются пламя и черный дым.

Прибывшие на место пожарные установили, что на пятом этаже здания горит гостиная на площади 30 квадратных метров и лоджия на площади пять квадратных метров.

Из горящей квартиры пожарные эвакуировали двух человек и передали их медикам. Из соседних квартир с помощью спасательных масок через задымленный подъезд были выведены еще 11 человек.

Пожарные завершили работу на месте происшествия в 18:55.

За прошедшие сутки VUGD получила в общей сложности 37 вызовов: 12 на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, еще шесть вызовов оказались вводящими в заблуждение.

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