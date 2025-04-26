Вторая встреча Зеленского и Трампа отменена

Запланированная на субботу, 26 апреля, вторая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Риме не состоится, сообщил пресс-секретарь канцелярии Зеленского Сергей Никифоров.
Ранее сообщалось, что перед церемонией похорон почившего папы Франциска Трамп и Зеленский в субботу коротко встретились в Риме.
Как объявил Белый дом, в ходе частной встречи президентов состоялся "очень продуктивный разговор".
Киев также охарактеризовал состоявшуюся 15-минутную беседу как конструктивную.
Кроме того, Трамп и Зеленский провели переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
После церемонии прощания с папой пресс-секретарь Никифоров сообщил, что стороны договорились продолжить обсуждение уже позже в субботу.
Тем временем Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за "символическую встречу" в своем Telegram-канале.
"Хорошая встреча. С глазу на глаз успели обсудить множество вопросов. Надеемся на результат", - написал украинский президент.
Среди тем переговоров Зеленский упомянул "защиту наших людей, полное и безусловное прекращение огня, а также обеспечение безопасного и устойчивого мира, который предотвратит повторение войны".
Он также отметил, что эта встреча может стать исторической, если будут достигнуты совместные результаты.
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