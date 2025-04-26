Вторая встреча Зеленского и Трампа отменена

Ранее сообщалось, что перед церемонией похорон почившего папы Франциска Трамп и Зеленский в субботу коротко встретились в Риме.

Как объявил Белый дом, в ходе частной встречи президентов состоялся "очень продуктивный разговор".

Киев также охарактеризовал состоявшуюся 15-минутную беседу как конструктивную.

Кроме того, Трамп и Зеленский провели переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

После церемонии прощания с папой пресс-секретарь Никифоров сообщил, что стороны договорились продолжить обсуждение уже позже в субботу.

Тем временем Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за "символическую встречу" в своем Telegram-канале.

"Хорошая встреча. С глазу на глаз успели обсудить множество вопросов. Надеемся на результат", - написал украинский президент.

Среди тем переговоров Зеленский упомянул "защиту наших людей, полное и безусловное прекращение огня, а также обеспечение безопасного и устойчивого мира, который предотвратит повторение войны".

Он также отметил, что эта встреча может стать исторической, если будут достигнуты совместные результаты.