Диктатор в своем заявлении с подчеркнутой гордостью заявил: "Авантюра киевского режима полностью провалилась". На данный момент Киев никак не отреагировал на утверждения диктатора, сообщает телеканал CNN.

Еще в минувшую субботу Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что украинские подразделения продолжают оставаться на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что украинские войска вошли в Курскую область 6 августа 2024 года. Это стало первым случаем вторжения иностранных сил на территорию России со времен Второй мировой войны.

С тех пор Россия прилагала усилия, чтобы вытеснить украинские силы за свои границы, тогда как Киев вкладывал ресурсы в удержание этой территории, рассматривая ее как важнейший козырь в будущих мирных переговорах. Вторжение украинских сил имело целью ослабить давление на истощенную восточную линию фронта.

Если заявления Путина соответствуют действительности, надежды использовать Курскую область в дипломатических переговорах рушатся, а отступление Украины может нанести удар по политическим позициям Киева и боевому духу армии после трех лет изнурительной войны, отмечает CNN.

В своей речи Путин также подчеркнул, что восстановление контроля над Курской территорией "создает условия для дальнейших успешных действий российских войск на других ключевых участках фронта".

Галерея: Вторжение в Курскую область