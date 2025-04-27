Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 25

Ранее государственное агентство IRNA сообщало о 18 погибших, шести пропавших без вести и более чем 800 пострадавших.

Мощность взрыва была такова, что ударная волна ощущалась в радиусе 50 километров. Взрыв также нанес значительный ущерб инфраструктуре порта.

Причина взрыва пока остается невыясненной.

Подробная информация о происшествии, включая причины и окончательное число жертв, будет обнародована по завершении расследования.

Бендер-Аббас - крупнейший торговый порт провинции Хормозган, расположенной более чем в 1000 километрах к югу от Тегерана.

Ранее в субботу сообщалось, что в порту взорвались несколько грузовых контейнеров.

В заявлении таможенной службы, переданном в эфире государственного телевидения, говорится, что возможной причиной взрыва стал пожар, возникший на складе с опасными веществами и химикатами.

Также появились сообщения о том, что в марте в порт были завезены химикаты из Китая для производства ракетного топлива. Эти поставки, предположительно, предназначались для пополнения ракетных арсеналов Ирана, исчерпавшихся после недавних атак на Израиль.