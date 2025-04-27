Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 25

Число погибших в результате взрыва, произошедшего в субботу, 26 апреля, в порту Бендер-Аббас на юге Ирана, увеличилось до 25 человек, сообщает в воскресенье информационное агентство Tasnim, ссылаясь на главу управления юстиции провинции Хормозган Моджтабу Гахремани.
Ранее государственное агентство IRNA сообщало о 18 погибших, шести пропавших без вести и более чем 800 пострадавших.
Мощность взрыва была такова, что ударная волна ощущалась в радиусе 50 километров. Взрыв также нанес значительный ущерб инфраструктуре порта.
Причина взрыва пока остается невыясненной.
Подробная информация о происшествии, включая причины и окончательное число жертв, будет обнародована по завершении расследования.
Бендер-Аббас - крупнейший торговый порт провинции Хормозган, расположенной более чем в 1000 километрах к югу от Тегерана.
Ранее в субботу сообщалось, что в порту взорвались несколько грузовых контейнеров.
В заявлении таможенной службы, переданном в эфире государственного телевидения, говорится, что возможной причиной взрыва стал пожар, возникший на складе с опасными веществами и химикатами.
Также появились сообщения о том, что в марте в порт были завезены химикаты из Китая для производства ракетного топлива. Эти поставки, предположительно, предназначались для пополнения ракетных арсеналов Ирана, исчерпавшихся после недавних атак на Израиль.
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