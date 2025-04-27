Рижский свободный порт продал объект на улице Мелдру

На аукционе, организованном Управлением Рижского свободного порта, был продан объект недвижимости по адресу Мелдру 3A, Рига, за 26 950 евро, следует из информации на портале электронных торгов izsoles.ta.gov.lv.
Недвижимость состоит из трех строений: насосной станции площадью 1270,4 квадратных метра, насосной станции меньшего размера - 9,6 квадратного метра, а также гаража площадью 86,7 квадратных метра.
Начальная цена лота составляла 26 600 евро, шаг торгов - 350 евро.
Земельный участок под зданиями и сами строения сданы в аренду до 6 июня 2055 года. Земля не подлежала продаже, поскольку находится на территории Рижского свободного порта, говорится в условиях аукциона.
Ранее сообщалось, что в Рижском порту в прошлом году было перегружено 18,062 миллиона тонн грузов - это на 3,9% меньше по сравнению с 2023 годом.
Рижский порт по объему перегружаемых грузов остается крупнейшим портом Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!