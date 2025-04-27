Рижский свободный порт продал объект на улице Мелдру

Недвижимость состоит из трех строений: насосной станции площадью 1270,4 квадратных метра, насосной станции меньшего размера - 9,6 квадратного метра, а также гаража площадью 86,7 квадратных метра.

Начальная цена лота составляла 26 600 евро, шаг торгов - 350 евро.

Земельный участок под зданиями и сами строения сданы в аренду до 6 июня 2055 года. Земля не подлежала продаже, поскольку находится на территории Рижского свободного порта, говорится в условиях аукциона.

Ранее сообщалось, что в Рижском порту в прошлом году было перегружено 18,062 миллиона тонн грузов - это на 3,9% меньше по сравнению с 2023 годом.

Рижский порт по объему перегружаемых грузов остается крупнейшим портом Латвии.