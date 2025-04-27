ВИДЕО В Риге двое подростков зацепились за движущийся автобус

Sadursme на своем аккаунте в Instagram опубликовала информацию о происшествии в Риге, где подростки, подвергая опасности себя и окружающих, зацепились за движущийся автобус.
На видео, снятом одним из водителей, видно, как молодые люди держатся за заднюю часть автобуса маршрута №21.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, среди них - один пешеход, два велосипедиста и два водителя электросамокатов.
В Земгале за последние сутки зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых пострадал один человек. В Латгале зафиксированы семь аварий, пострадавших нет.
В Видземе зафиксированы шесть ДТП с двумя пострадавшими, а в Курземе - также шесть дорожно-транспортных происшествий, но без пострадавших.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!