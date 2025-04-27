ВИДЕО В Риге двое подростков зацепились за движущийся автобус

На видео, снятом одним из водителей, видно, как молодые люди держатся за заднюю часть автобуса маршрута №21.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, среди них - один пешеход, два велосипедиста и два водителя электросамокатов.

В Земгале за последние сутки зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых пострадал один человек. В Латгале зафиксированы семь аварий, пострадавших нет.

В Видземе зафиксированы шесть ДТП с двумя пострадавшими, а в Курземе - также шесть дорожно-транспортных происшествий, но без пострадавших.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий.