Десять троллейбусов ждут новых владельцев: Rīgas satiksme объявляет повторный аукцион

На первом аукционе компания не смогла продать троллейбусы, поэтому было решено организовать второй аукцион. Компания хочет продать семь троллейбусов Škoda 24TR 2008 года выпуска и три троллейбуса Škoda 24TR 2009 года выпуска.

Стартовая цена аукциона остается прежней - 96 661,58 евро без учета налога на добавленную стоимость, а шаг для участия в торгах составляет 500 евро.

Аукцион завершится 22 мая в 13.00.

В 2023 году оборот Rīgas satiksme составил 184,044 млн евро, а прибыль - 1,838 млн евро. Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на улицах города. Предприятие полностью принадлежит Рижской думе.