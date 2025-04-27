Пожар тушили 17 различных пожарно-спасательных транспортных средств и вспомогательная техника, в том числе 10 пожарных автоцистерн.

На месте происшествия работали около 60 пожарных. Горели отсортированные бытовые отходы.

Из-за возможного загрязнения при горении отходов пожарные объявили предупреждение.

По информации Департамента охраны окружающей среды (AAD), пожар возник на предприятии по сортировке отходов Energesman, где в двухэтажном здании загорелись отходы, и пламя быстро распространилось.

В настоящее время пожарные локализовали несколько очагов возгорания, которые вспыхнули утром в воскресенье, 27 апреля, на заводе по переработке отходов Energesman, однако сам пожар пока не локализован.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что благодаря успешному сотрудничеству и принятым решениям удалось локализовать пожар и есть надежда, что к вечеру в Вильнюсе будет безопасно.

Жителям Вильнюса рекомендовано избегать пребывания на свежем воздухе и держать окна в домах закрытыми.

Муниципалитет Вильнюса также призывает горожан не приближаться к месту пожара и избегать зон, где наблюдаются черный дым и специфический запах.

Жителям, живущим ближе к месту пожара, советуют оставаться в помещениях и не открывать окна, двери и вентиляционные отверстия. Рекомендуется также накрыть колодцы и не использовать воду из них. Владельцам домашних животных рекомендуется не выпускать их на улицу.

В случае ухудшения самочувствия людей просят обращаться за медицинской помощью.

Оператор Вильнюсского регионального завода по сортировке отходов Energesman сообщил, что сигнализация о пожаре сначала сработала в одном из туннелей, и не исключается версия, что причиной возгорания стали неправильно выброшенные отходы - батарейки, аккумуляторы, электроника, растворители и подобные вещества, попавшие в бытовой мусор.

"Согласно предварительным данным, пожар мог начаться из-за неправильно выброшенных отходов, но также не исключается версия поджога", - говорится в заявлении компании, которое передал литовский общественный медиахолдинг LRT.

Оператор завода Energesman извинился перед жителями за доставленные неудобства.