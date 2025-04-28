Вернется ли Давис Бертанс в НБА?

32-летний Бертанс в этом сезоне играет за клуб из Объединенных Арабских Эмиратов Dubai, выступающий в Адриатической лиге (ABA).

В этом сезоне латышский спортсмен сыграл 26 матчей в ABA, набирая в среднем 11,6 очков и реализуя 41,9% дальних бросков.

Уроженец Валмиеры провел предыдущие восемь сезонов в НБА, представляя команды "Сан-Антонио Спурс", "Вашингтон Визардс", "Охлакома Тандер", "Даллас Маверикс" и "Шарлотта Хорнетс".

В лиге ABA Dubai занимает второе место в турнирной таблице с 24 победами в 29 матчах.

Команда Дубая была сформирована в этом году и проводит свой первый сезон в Адриатической лиге (АБА).