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Вернется ли Давис Бертанс в НБА?

Обновлено 28 апреля 2025, 12:34
Фото статьи
Фото: Dubai Basketball (www.aba-liga.com)

Несколько команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривают возможность возвращения в лигу нападающего сборной Латвии Дависа Бертанса, сообщает итальянское баскетбольное издание Sportando.

32-летний Бертанс в этом сезоне играет за клуб из Объединенных Арабских Эмиратов Dubai, выступающий в Адриатической лиге (ABA).

В этом сезоне латышский спортсмен сыграл 26 матчей в ABA, набирая в среднем 11,6 очков и реализуя 41,9% дальних бросков.

Уроженец Валмиеры провел предыдущие восемь сезонов в НБА, представляя команды "Сан-Антонио Спурс", "Вашингтон Визардс", "Охлакома Тандер", "Даллас Маверикс" и "Шарлотта Хорнетс".

В лиге ABA Dubai занимает второе место в турнирной таблице с 24 победами в 29 матчах.

Команда Дубая была сформирована в этом году и проводит свой первый сезон в Адриатической лиге (АБА).

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