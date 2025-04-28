Bolt Food наградил любимые бренды клиентов

Оценив отзывы клиентов о различных предприятиях общественного питания, компания Bolt Food наградил победителей в 10 номинациях.
Награду Bolt Food Awards получили:
- Излюбленный бургер – Oak’A Burgers
- Восходящая звезда – Bazaar Beķereja
- Побалуйте себя – Kingu
- Обеденный фаворит – Vairāk Saules
- Признанный выбор – Pica LuLū
- Полуночный перекус – Lauvas Nams
- Никогда не разочаровывает – Balts
- Дружественный к кошельку – Captain Sushi
- Излюбленная пица – Domino’s Pizza
- Любимый магазин – Narvesen
"Награда Bolt Food Awards — это нечто большее, чем просто символическое признание. Это благодарность нашим ресторанам-партнерам за их упорный труд, творческий подход и способность радовать людей отличной едой каждый день. Эти рестораны занимают ключевое место в нашей совместной истории — именно они дают возможность клиентам получить позитивный опыт, заказывая доставку еды. Мы рады, что благодаря наградам мы можем не только подчеркнуть их достижения, но и оказать поддержку, повышая узнаваемость этих ресторанов в помогая им привлечь новых клиентов. Наша цель — построить долгосрочное сотрудничество, которое поможет ресторанам расти и развиваться вместе с нами", — говорит Янис Римицанс, руководитель Bolt Food в Латвии.
"Мы очень благодарны за отзывы наших клиентов — они помогают нам оценить, что мы делаем хорошо, что нравится людям, и внести необходимые улучшения. Мы рады, что в этом году получили награду за "Излюбленный бургер". Сотрудничество с Bolt Food позволяет нам охватить больше клиентов и упрощает логистику, связанную с доставкой еды. Благодаря такому успешному сотрудничеству мы можем сосредоточиться на главном — приготовлении качественной еды и заботе о наших постоянных клиентах", — говорит бренд-менеджер Oak’A Burgers Кристапс Озолс.
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