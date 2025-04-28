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Bolt Food наградил любимые бренды клиентов

Фото статьи
Фото: Publicitātes foto

Оценив отзывы клиентов о различных предприятиях общественного питания, компания Bolt Food наградил победителей в 10 номинациях.

Награду Bolt Food Awards получили:

  • Излюбленный бургер – Oak’A Burgers
  • Восходящая звезда – Bazaar Beķereja
  • Побалуйте себя – Kingu
  • Обеденный фаворит – Vairāk Saules
  • Признанный выбор – Pica LuLū
  • Полуночный перекус – Lauvas Nams
  • Никогда не разочаровывает  – Balts
  • Дружественный к кошельку – Captain Sushi
  • Излюбленная пица – Domino’s Pizza
  • Любимый магазин – Narvesen

"Награда Bolt Food Awards — это нечто большее, чем просто символическое признание. Это благодарность нашим ресторанам-партнерам за их упорный труд, творческий подход и способность радовать людей отличной едой каждый день. Эти рестораны занимают ключевое место в нашей совместной истории — именно они  дают возможность клиентам получить позитивный опыт, заказывая доставку еды. Мы рады, что благодаря наградам мы можем не только подчеркнуть их достижения, но и оказать поддержку, повышая узнаваемость этих ресторанов в помогая им привлечь новых клиентов. Наша цель — построить долгосрочное сотрудничество, которое поможет ресторанам расти и развиваться вместе с нами", — говорит Янис Римицанс, руководитель Bolt Food в Латвии.


"Мы очень благодарны за отзывы наших клиентов — они помогают нам оценить, что мы делаем хорошо, что нравится людям, и внести необходимые улучшения. Мы рады, что в этом году получили награду за "Излюбленный бургер". Сотрудничество с Bolt Food позволяет нам охватить больше клиентов и упрощает логистику, связанную с доставкой еды. Благодаря такому успешному сотрудничеству мы можем сосредоточиться на главном — приготовлении качественной еды и заботе о наших постоянных клиентах", — говорит бренд-менеджер Oak’A Burgers Кристапс Озолс.

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