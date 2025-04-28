Bolt Food наградил любимые бренды клиентов

"Награда Bolt Food Awards — это нечто большее, чем просто символическое признание. Это благодарность нашим ресторанам-партнерам за их упорный труд, творческий подход и способность радовать людей отличной едой каждый день. Эти рестораны занимают ключевое место в нашей совместной истории — именно они дают возможность клиентам получить позитивный опыт, заказывая доставку еды. Мы рады, что благодаря наградам мы можем не только подчеркнуть их достижения, но и оказать поддержку, повышая узнаваемость этих ресторанов в помогая им привлечь новых клиентов. Наша цель — построить долгосрочное сотрудничество, которое поможет ресторанам расти и развиваться вместе с нами", — говорит Янис Римицанс, руководитель Bolt Food в Латвии.