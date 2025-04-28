Семь хоккеистов покинули лагерь сборной Латвии

После проверочных матчей на прошлой неделе в Риге, когда сборная Латвии в первой игре победила Швейцарию в серии буллитов (3:2), а затем проиграла со счетом 2:4, семь хоккеистов не продолжат тренировки в составе сборной Латвии.

"С сегодняшнего дня в сборной Латвии не продолжат тренировки вратарь Эрик Витолс, защитники Богдан Ходас и Артур Анджанс, а также нападающие Бруно Османис, Клавс Вейнбергс, Роджерс Букартс и Георг Головков", - сообщает LHF.

No šodienas Latvijas izlasē treniņa procesu neturpina vārtsargs Ēriks Vītols, aizsargi – Bogdans Hodass, Artūrs Andžāns, kā arī uzbrucēji – Bruno Osmanis, Klāvs Veinbergs, Rodžers Bukarts un Georgs Golovkovs. Paldies visiem par ieguldīto darbu! — LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 28, 2025

В предыдущих весенних проверочных матчах латвийские хоккеисты на выезде обыграли Австрию со счетом 3:2 в овертайме и 4:1, а в Риге сначала одолели Финляндию со счетом 3:2, но в ответном матче потерпели поражение со счетом 1:4.

В заключительных проверочных матчах подготовительного этапа сборная Латвии в начале мая встретится со сборной Норвегии.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в мае в Стокгольме и в датском городе Хернинг.