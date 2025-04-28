Рейтинг Трампа за 100 дней рухнул ниже минимума за 80 лет

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа по итогам 100 дней его нового пребывания на посту главы государства оказался наименьшим за последние 80 лет: 55 процентов американцев высказались о деятельности главы Белого дома негативно и лишь 39 процентов поддержали его действия. Такие результаты опубликованы в воскресенье, 27 апреля, по итогам совместного опроса 2464 избирателей США, проведенного с 18 по 22 апреля совместно компанией Ipsos, телекомпанией ABC News и газетой The Washington Post (WP).

"Большинство американцев говорят, что президент "заходит слишком далеко", пытаясь расширить полномочия главы государства, увольняя государственных служащих, чтобы сократить размер федеральной рабочей силы, закрывая федеральные агентства и принимая меры против политических оппонентов", - комментирует WP результаты опроса. Из опубликованной газетой таблицы с именами американских президентов видно, что нынешний рейтинг Трампа - самый низкий. "Рейтинг одобрения Трампа ниже, чем у любого предыдущего президента на 100-дневной отметке в их первом или втором сроке", - гласит комментарий к таблице.

Почувствовали себя обедневшими более 40% респондентов

В частности, 67% участников опроса недовольны действиями республиканца во время недавнего падения фондового рынка, 64% не поддержали введение пошлин на товары иностранных государств, а 61% выразили недовольство политикой США в отношении других стран. 72 процента респондентов убеждены, что действия Трампа спровоцируют рецессию в ближайшее время, а более 40 процентов пожаловались на ухудшение личного финансового состояния. В феврале Дональда Трампа, уже после подписания им значительного количества указов, поддерживали 45% американцев, а не одобряли его работу 53% опрошенных. Во время первого президентского срока Трампа уровень его поддержки после первых 100 дней в должности составлял на 3 процентных пункта больше, чем сейчас.

"В нашей стране больше нет свободной и справедливой "прессы". У нас есть пресса, которая пишет плохие статьи и массово фальсифицирует опросы. Она компрометирована и коррумпирована. Печально!" - не согласился с результатами опроса Трамп в своей соцсети Truth Social. Он обвинил СМИ в том, что те пишут о нем только в негативном ключе, и назвал их "врагами народа". "Они действительно враги народа! Я желаю им всего наилучшего, но буду продолжать бороться, чтобы сделать Америку снова великой!" - вновь пообещал глава Белого дома.