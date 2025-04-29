Видео Из-за отключения электричества на юге Европы латвийские туристы не могут вернуться домой

Крупный перебой в подаче электроэнергии парализовал большую часть Пиренейского полуострова. Нарушено движение всех видов транспорта - от аэропортов до легковых автомобилей, поездов и метро.

Хотя перебои кратковременно затронули и отдельные районы Южной Франции и Андорры, там подачу электроэнергии удалось быстро восстановить.

"Сначала я попытался связаться со своей семьей. Я поговорил с дочерью сразу после отключения, нам удалось побеседовать, но затем связь пропала у всех. С ними все в порядке. Но теперь у них те же проблемы, что и у меня - добраться домой", - делится житель Лиссабона.

Изначально власти предупреждали, что восстановление подачи может занять до десяти часов, позже срок увеличили - возможно, до недели.

Так же, как и местные жители, в неопределенности остаются и путешественники в аэропортах, пострадавших от перебоев. Среди них - латышка Айя, которая в понедельник должна была вернуться домой из Лиссабона.

"Буквально несколько минут назад мы получили информацию, что наш рейс все же отменен. Электричества нет, ничего не работает. (...) Люди здесь очень спокойные, нет никакой агрессии, ссор или скандалов. Один из наших спутников ходил за водой, отстоял очень длинную очередь, и как раз в этот момент в аэропорту снова включился свет. Что будет дальше - неизвестно. Только начали появляться маленькие огоньки. Очень хочется попасть домой", - поделилась Айя, путешественница из Латвии.

Пока предполагается, что сбой связан с проблемами в европейской энергосистеме. Власти практически исключили возможность кибератаки.

Людей просят оставаться дома и не передвигаться без крайней необходимости.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas