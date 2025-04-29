В Риге иностранца обвиняют в совращении нескольких малолетних девочек

Во вторник, 29 апреля, в 15:00 в Рижском городском суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении иностранца, обвиняемого в совращении нескольких малолетних девочек, сообщает агентство LETA.
Согласно обвинительному заключению, в период с 23 сентября по 28 октября 2024 года мужчина четыре раза обнажал свой пенис на улице и в общественном транспорте Риги и демонстрировал его девочкам, не достигшим 14-летнего возраста.
Чтобы установить личность мужчины, Государственная полиция разместила его фотографии в социальных сетях.
Благодаря активному участию общественности личность мужчины была быстро установлена, и 31 октября 2024 года он был арестован, после чего судья заключил его под стражу.
В ходе досудебного разбирательства мужчина не признал свою вину и дал показания, что находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл застегнуть ширинку.
Ранее мужчина не имел судимостей.
Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с испытательным сроком до пяти лет.
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