"Трамп нас не сломает". Либералы во главе с Марком Карни победили на выборах в Канаде

При этом, как отмечают аналитики, Карни может решить провести перестановку в кабинете, так как при вступлении в должность премьер-министра в прошлом месяце он сформировал более компактную команду.

Когда парламент соберется после выборов, ожидается принесение присяги депутатами и избрание спикера. Согласно прогнозу аналитиков Би-би-си, наиболее вероятно, что, хоть и Либеральная партия станет крупнейшей партией в Палате общин, они сформируют правительство меньшинства с Карни в роли премьер-министра, при котором они будут заключать соглашения с другими партиями.

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Главный соперник Либеральной партии Марка Карни на выборах — Консервативная партия во главе с Пьером Полиевром. Полиевр построил свою кампанию на внутренних проблемах, особенно на растущей стоимости жизни. Как считают аналитики, именно эта проблема привела к падению популярности Трюдо и в конечном итоге заставила его уйти в отставку.

На данный момент прогнозируется, что консерваторы выиграли 145 мест — это больше, чем 120 мест, которые у них были на момент роспуска парламента и объявления выборов.

При этом для партии такой результат скорее серьезное поражение.

Во время подсчета голосов Полиевр заявил, что будет сотрудничать с правительством, пока Канада «противостоит тарифам и другим безответственным угрозам со стороны президента Трампа».