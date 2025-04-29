"Трамп нас не сломает". Либералы во главе с Марком Карни победили на выборах в Канаде

По итогам выборов в Канаде Либеральная партия премьер-министра страны Марка Карни, как ожидается, получит достаточно мест в Палате общин, чтобы сформировать правительство, прогнозируют канадские вещательные компании CBC и CTV News. Марк Карни официально выигрывает выборы.
Пока слишком рано говорить о том, получит ли партия абсолютное большинство в Палате общин — 172 мандата из 343. Как предполагает CBC News, пока у либералов есть все шансы получить 167 мест.
Если либералы не получат абсолютное большинство, им придется договариваться о поддержке с одной из небольших партий.
Выборы в парламент проходят на фоне торговой войны Дональда Трампа и его угроз аннексировать Канаду, которые президент США повторял в своих соцсетях даже во время голосования.
В начале года наблюдатели прочили победу на выборах консерваторам под руководством Пьера Полиевра, но после прихода к Трампа власти настроения избирателей резко изменились. Как отмечает AFP, изменения в американской внешней политике возмутили канадцев и сделали отношения с США одним из главных вопросов предвыборной кампании.
Эта тема стала центральной в риторике Марка Карни, который в марте сменил Джастина Трюдо на посту премьера. В частности, он обещал расширить круг внешнеторговых партнеров, чтобы уменьшить зависимость от США, и отвергал угрозы со стороны американского лидера.
Согласно данным Election Canada, Марк Карни уже официально выиграл выборы: он набрал 64% голосов. С победой его уже поздравили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В своей победной речи Карни заявил, что сейчас Канада находится на «переломном моменте» истории.
«Президент Трамп пытается нас сломать, чтобы Америка могла нами завладеть. Этого никогда, никогда не случится», — подчеркнул лидер либералов.
«Наши прежние отношения интеграции с США закончились», — сказал он в Оттаве своим сторонникам, подчеркнув, что считает это «трагедией».
«Мы уже пережили шок от предательства со стороны Америки, теперь мы должны заботиться друг о друге», — добавил премьер-министр.
По словам Марка Карни, он собирается поговорить с Дональдом Трампом в ближайшие дни — это будет обсуждение будущего «двух суверенных и независимых государств».
60-летний Марк Карни прежде никогда не занимал выборных должностей и сменил Джастина Трюдо на посту премьер-министра только в марте. Он был инвестиционным банкиром, а затем занимал посты главы центробанков Канады и Великобритании, причем оба раза в трудных условиях: в Канаде — во время финансового кризиса, в Великобритании — во время брексита.
Из-за того, что Карни уже занимает должность премьер-министра, после завершения выборов ему не нужно будет приносить присягу. Вместо этого он продолжит выполнять свою работу, как и министры его кабинета.
При этом, как отмечают аналитики, Карни может решить провести перестановку в кабинете, так как при вступлении в должность премьер-министра в прошлом месяце он сформировал более компактную команду.
Когда парламент соберется после выборов, ожидается принесение присяги депутатами и избрание спикера. Согласно прогнозу аналитиков Би-би-си, наиболее вероятно, что, хоть и Либеральная партия станет крупнейшей партией в Палате общин, они сформируют правительство меньшинства с Карни в роли премьер-министра, при котором они будут заключать соглашения с другими партиями.
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Главный соперник Либеральной партии Марка Карни на выборах — Консервативная партия во главе с Пьером Полиевром. Полиевр построил свою кампанию на внутренних проблемах, особенно на растущей стоимости жизни. Как считают аналитики, именно эта проблема привела к падению популярности Трюдо и в конечном итоге заставила его уйти в отставку.
На данный момент прогнозируется, что консерваторы выиграли 145 мест — это больше, чем 120 мест, которые у них были на момент роспуска парламента и объявления выборов.
При этом для партии такой результат скорее серьезное поражение.
Во время подсчета голосов Полиевр заявил, что будет сотрудничать с правительством, пока Канада «противостоит тарифам и другим безответственным угрозам со стороны президента Трампа».
Он также добавил, что будет работать с премьер-министром над тем, чтобы оставить тарифы в прошлом, «при этом защищая наш суверенитет и канадский народ».