Российский генерал, погибший при взрыве, отвечал за подготовку материалов для Путина

"С началом специальной военной операции Я. Я. Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения", - говорится в некрологе, опубликованном в газете Министерства обороны РФ "Красная звезда".

Москалик, погибший 25 апреля, был также ответственным за подготовку материалов для российского диктатора Владимира Путина и министра обороны, отмечается в некрологе, который подписали министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Ранее сообщалось, что 25 апреля возле дома Москалика был взорван автомобиль, 59-летний генерал погиб на месте. 27 апреля суд арестовал подозреваемого.