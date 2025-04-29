Гражданин Латвии, задержанный осенью 2024 года в Шкилбенской волости за незаконное участие в боевых действиях на стороне российской армии в Украине и умышленное незаконное пересечение государственной границы, приговорен к шести годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора, сообщили в прокуратуре.
Рижский городской суд утвердил соглашение прокурора с подсудимым о признании вины и приговоре.
Обвиняемый нарушил запрет на службу в вооруженных силах иностранного государства и заключил контракт на прохождение военной службы в российской армии в 2023 году. Он был направлен в Челябинск, где поступил на службу в 80-й танковый полк - артиллерийское подразделение вооруженных сил РФ.
В октябре он был направлен в зону боевых действий в Украине. Во время боевых действий в Донецкой области он нарушил статью Уголовного закона, запрещающую активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, который направлен против территориальной целостности и политической независимости государства и противоречит обязательным для Латвии международным правовым актам.
Как гласит обвинение, мужчина строил оборонительные укрепления для российских вооруженных сил, выполнял обязанности по охране с выданным в России служебным оружием и боеприпасами, а также участвовал в тактических боевых и стрелковых учениях.
Осенью прошлого года обвиняемый незаконно пересек российско-латвийскую границу.
Во всех трех случаях смягчающим обстоятельством прокуратура сочла то, что обвиняемый признал свою вину и раскаялся, а также выразил готовность возместить государству процессуальные расходы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!