Рижский городской суд утвердил соглашение прокурора с подсудимым о признании вины и приговоре.

Обвиняемый нарушил запрет на службу в вооруженных силах иностранного государства и заключил контракт на прохождение военной службы в российской армии в 2023 году. Он был направлен в Челябинск, где поступил на службу в 80-й танковый полк - артиллерийское подразделение вооруженных сил РФ.

В октябре он был направлен в зону боевых действий в Украине. Во время боевых действий в Донецкой области он нарушил статью Уголовного закона, запрещающую активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, который направлен против территориальной целостности и политической независимости государства и противоречит обязательным для Латвии международным правовым актам.

Как гласит обвинение, мужчина строил оборонительные укрепления для российских вооруженных сил, выполнял обязанности по охране с выданным в России служебным оружием и боеприпасами, а также участвовал в тактических боевых и стрелковых учениях.

Осенью прошлого года обвиняемый незаконно пересек российско-латвийскую границу.

Во всех трех случаях смягчающим обстоятельством прокуратура сочла то, что обвиняемый признал свою вину и раскаялся, а также выразил готовность возместить государству процессуальные расходы.