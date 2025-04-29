Премьера в Рижском русском театре им. Михаила Чехова: пьеса "Скамейка" в постановке Сергея Голомазова

Пьеса "Скамейка" предлагает зрителям задуматься о выборе, который приходится делать в жизни, об отношениях и о тихих моментах, когда что-то меняется. Это тонкая, эмоционально насыщенная история о неожиданной встрече двух людей на скамейке в парке летним вечером. Между женщиной по имени Вера и мужчиной, живущим в тени своего прошлого, завязывается разговор, который начинается с легкого флирта, но быстро переходит в откровенный диалог о чувствах, потерях и надеждах. Молчание становится путешествием по осколкам прошлого, а слова - игрой, в которой стираются границы между незнакомцами и близкими людьми. Эта встреча - совпадение или судьбоносный поворот событий? Пьеса балансирует на грани детектива и мелодрамы, при этом придавая всей истории оттенки трагикомедии.

В своей постановке Сергей Голомазов уделяет особое внимание внутреннему миру героев и нюансам эмоций. Подход режиссера основывается на искренней, чуткой игре актеров, что позволяет зрителю полностью погрузиться в атмосферу спектакля.

Сергей Голомазов: "Герои этой пьесы наверняка будут сидеть в зале - история очень узнаваема. Она о двух людях, чьи жизни сложились не так, как ожидалось - ни в профессиональном, ни в личном плане. Это люди со сложными судьбами, нерешенными вопросами и несостоявшейся любовью. Наш спектакль в какой-то степени является продолжением гоголевской темы, связанной с признанием в любви к "маленькому человеку". Это попытка театра подарить надежду тем, кто ее потерял". "Скамейка" - постановка, которая затрагивает чувства и потребности современного зрителя, сохраняя при этом универсальное послание о внутреннем мире и выборе человека. Это история о том, что мы пытаемся забыть, о молчаливой боли и нежности, которые скрываются за словами.

Фото: Пресс-фото

В состав творческой команды входят художник по костюмам Валентина Зачиняева и художник по свету Максим Устимов. В ролях: Анатолий Фечин и Дарья Фечина.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Театр им. Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu Serviss, а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16. Ближайшие показы: 16.05, 17.05, 18.05, 22.05, 28.05, 6.06, 7.06, 24.07, 29.07. Спектакль "Скамейка" - на русском языке. Будет доступен краткий пересказ содержания на латышском языке. Возрастное ограничение: 14+.