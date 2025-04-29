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На строительные работы в южной части Рижского центрального вокзала перенаправлено 114 млн евро

Часы на Рижском центральном вокзале
Часы на Рижском центральном вокзале Фото: Zane Bitere/LETA

Правительство утвердило поправки к латвийскому плану освоения средств из Фонда восстановления, перенаправив 114 млн евро на завершение строительных работ в южной части Рижского центрального вокзала.

Поправки предусматривают перераспределение финансирования, выделенного на инвестиции Министерствe сообщения. Средства перераспределены за счет отказа от проекта линии скоростного общественного транспорта в Риге (40 млн евро) и развития инфраструктуры зарядки поездов без выбросов (74 млн евро).

Также будет использована та часть финансирования из фонда, которая объективно не может быть использована в соответствии с первоначальным планом. Так, 36,2 млн евро из выделенных Минблагу средств перераспределены на обеспечение доступности технических средств для инвалидов (7,2 млн евро) и строительство арендного жилья (29 млн евро).

Эти изменения еще должны быть одобрены Европейской комиссией и Советом ЕС.

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