На строительные работы в южной части Рижского центрального вокзала перенаправлено 114 млн евро

Поправки предусматривают перераспределение финансирования, выделенного на инвестиции Министерствe сообщения. Средства перераспределены за счет отказа от проекта линии скоростного общественного транспорта в Риге (40 млн евро) и развития инфраструктуры зарядки поездов без выбросов (74 млн евро).

Также будет использована та часть финансирования из фонда, которая объективно не может быть использована в соответствии с первоначальным планом. Так, 36,2 млн евро из выделенных Минблагу средств перераспределены на обеспечение доступности технических средств для инвалидов (7,2 млн евро) и строительство арендного жилья (29 млн евро).