Латвийские хоккеисты U-18 проиграли Словакии, но пробились в четвертьфинал

Сборная Латвии по хоккею среди юношей до 18 лет в понедельник, 28 апреля, проиграла Словакии со счетом 0:5 (0:1, 0:1, 0:3) в последнем матче группового турнира чемпионата мира, но смогла выйти в четвертьфинал.
Латвийцы могли бы не пройти в четвертьфинал, если бы Норвегия сенсационно обыграла Канаду, но этого не произошло. Норвежцы проиграли со счетом 1:8.
Соотношение бросков в этом матче составило 30:18 в пользу словацких хоккеистов.
В подгруппе А первенствовали канадцы, набравшие 12 очков в четырех матчах, Словакия - восемь, Финляндия - семь, Латвия - два и Норвегия, которой теперь придется покинуть высший дивизион, - одно очко.
В подгруппе B максимальные 12 очков набрали США, девять - Швеция, пять - Германия, четыре - Чехия, а Швейцария осталась без очков и переходит в низший дивизион.
В четвертьфинале сборная Латвии U-18 сыграет с США, канадцы - с чехами, Германия - со Словакией, а финны - со шведами.
Четвертьфиналы пройдут в среду, 30 апреля. Матч с участием Латвии начнется в ночь на четверг, в 3:00 по латвийскому времени.
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