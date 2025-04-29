Уже на следующей неделе школьники смогут онлайн регистрироваться на летнюю работу

Министр призвал школьников быть активными и получить первый опыт работы. В этом году на призыв Министерства благосостояния обеспечить рабочие места для школьников откликнулись 950 работодателей, которые предложат работу 13 700 школьникам. Из госбюджета на программу летней занятости школьников в этом году выделено 5,4 млн евро, что по сравнению с прошлым годом на 1 млн евро больше.

Директор NVA Эвита Симсоне рассказала, что в этом году с 6 мая по 18 августа учащиеся учреждений общего среднего образования, специальных учебных заведений и учреждений профессионального образования в возрасте от 15 до 20 лет смогут пройти электронную регистрацию на сайте NVA nva.gov.lv. По данным Управления по делам гражданства и миграции, 80% молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет выданы идентификационные карты, школьники также смогут аутентифицироваться с помощью Smart-ID, через интернет-банк или другие официальные средств идентификации Европейского союза. Если у школьника нет таких инструментов идентификации, он должен обратиться в местный филиал NVA, где ему помогут зарегистрироваться сотрудники.