"Поток" получил приз зрительских симпатий LUX

Приз зрительских симпатий LUX Европарламента 2025 года присужден анимационному фильму "Поток" латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса.
"Поток" стал единственным анимационным фильмом, номинированным на премию в этом году, а ранее на премию анимационный фильм номинировался только в 2022 году. В то время это был анимационный документальный фильм для взрослых "Бегство" датского режиссера Йонаса Поэра Расмуссена.
"Приз зрительских симпатий "LUX" - это больше, чем просто премия. Она подтверждает поддержку Европарламентом демократии и свободы слова, а также роль кино в отражении и формировании наших обществ. Она приближает европейские истории к людям и людей - к работе Европарламента. Номинированные в этом году пять фильмов отражают некоторые из важнейших вопросов современности, стоящие и на повестке дня Европарламента", - заявила вице-президент ЕП Сабин Верхейен в видеообращении на церемонии награждения в пленарном зале в Брюсселе.
"У нас было пять захватывающих историй и пять совершенно разных номинантов на приз зрительских симпатий LUX. Они являются источником вдохновения для кинематографистов и публики, поскольку не только демонстрируют необычайное разнообразие европейского кино, но и демонстрируют его способность развлекать и вдохновлять одновременно. Кино в Европе - это прекрасный пример того, как культура может вносить значительный вклад в общество и способствовать толерантности, сочувствию и переменам в разделенном мире", - сказал Майк Дауни, почетный президент отборочной комиссии LUX и президент Европейской киноакадемии, после объявления победителя.
С 2020 года Европейская премия зрительских симпатий LUX вручается Европейской комиссией и Европейской киноакадемией совместно с Европейской комиссией и сетью кинотеатров Europa Cinemas. Название премии происходит от латинского слова lux, что означает "свет". Премия присуждается европейскому кинематографу и направлена на привлечение широкой европейской общественности к обсуждению общественно значимых тем, отражающих общие европейские ценности.
Продюсер "Потока" Рон Дианс из Франции в интервью журналистам перед церемонией награждения отметил, что, продвигая этот фильм, они подчеркивают, что это латвийский фильм, поскольку Латвия также использует этот фильм для выживания в сложной геополитической ситуации. Фильм - это возможность показать всему миру, где находится Латвия и в какой ситуации она находится. По его мнению, этот фильм нужно продвигать не только как европейский фильм, ведь Европа тоже подвергается нападению, но и прямо подчеркивать тот факт, что Латвия - первая страна на границе со страной-агрессором.
В свою очередь, автор музыки к "Потоку" Рихард Залюпе в одном из интервью отметил, что фильм вызывает у людей эмоции, а в современном мире, где так много негатива, людям так не хватает прямых добрых эмоций. Поэтому важно говорить об эмоциональном мире.
Дианс также отметил как важный факт тот факт, что фильм является совместным производством, и им удалось достичь того же, что и героям фильма, находясь в одной лодке. Речь идет о сотрудничестве и уважении. Он отметил, что самое главное в фильме - как в сюжете, так и в его создании - это сотрудничество, и им удалось создать этот замечательный фильм на основе взаимного доверия и улыбок.
Как сообщалось, анимационный фильм был удостоен премии Европейской киноакадемии в категории "Лучшая полнометражная анимация Европы". Также он получил "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".
Мультфильм "Поток" - совместное производство трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской Sacrebleu Productions и бельгийской Take Five. Анимация завоевала более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм.
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"Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар" - в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".
Получив награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, своего кота и собаку и повторил, что все мы в одной лодке и должны преодолеть наши разногласия и работать вместе.
В фильме рассказана история Кота-индивидуалиста, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными, а значит - научиться выстраивать отношения с соседями: Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.
В творческую команду мультфильма "Поток" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Григорий Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, создатели визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.
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