"Поток" получил приз зрительских симпатий LUX

С 2020 года Европейская премия зрительских симпатий LUX вручается Европейской комиссией и Европейской киноакадемией совместно с Европейской комиссией и сетью кинотеатров Europa Cinemas. Название премии происходит от латинского слова lux, что означает "свет". Премия присуждается европейскому кинематографу и направлена ​​на привлечение широкой европейской общественности к обсуждению общественно значимых тем, отражающих общие европейские ценности.

Продюсер "Потока" Рон Дианс из Франции в интервью журналистам перед церемонией награждения отметил, что, продвигая этот фильм, они подчеркивают, что это латвийский фильм, поскольку Латвия также использует этот фильм для выживания в сложной геополитической ситуации. Фильм - это возможность показать всему миру, где находится Латвия и в какой ситуации она находится. По его мнению, этот фильм нужно продвигать не только как европейский фильм, ведь Европа тоже подвергается нападению, но и прямо подчеркивать тот факт, что Латвия - первая страна на границе со страной-агрессором.

В свою очередь, автор музыки к "Потоку" Рихард Залюпе в одном из интервью отметил, что фильм вызывает у людей эмоции, а в современном мире, где так много негатива, людям так не хватает прямых добрых эмоций. Поэтому важно говорить об эмоциональном мире.