Прибыль Volvo Cars рухнула на 73% - компания планирует масштабные меры по сокращению расходов

Шведский автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий китайскому автопроизводителю Zhejiang Geely Holding Group, во вторник объявил о значительном падении прибыли в первом квартале этого года и планах сократить расходы на 18 миллиардов крон (1,6 миллиарда евро), сообщает AFP.
Автопроизводитель в январе-марте работал с чистой прибылью в размере одного миллиарда крон, что на 73% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем продаж Volvo Cars за квартал сократился на 12% до 82,9 миллиарда крон.
Еще до того, как президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт автомобилей в начале апреля, европейские автопроизводители уже сталкивались с падением спроса на электромобили и все более жесткой конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей.
"За последние годы мир сильно изменился, и автомобильная промышленность в настоящее время переживает очень сложный период с вызовами, с которыми она никогда раньше не сталкивалась", - заявил во вторник генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.
Компания указывает, что программа сокращения расходов будет реализована в первую очередь в 2026 году, но не уточняет, сколько рабочих мест планируется сократить.
В начале апреля Самуэльссон сообщил, что после введения Трампом пошлин будет увеличено производство автомобилей в США и, возможно, там будет производиться еще одна модель.
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