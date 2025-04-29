Прибыль Volvo Cars рухнула на 73% - компания планирует масштабные меры по сокращению расходов

Автопроизводитель в январе-марте работал с чистой прибылью в размере одного миллиарда крон, что на 73% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем продаж Volvo Cars за квартал сократился на 12% до 82,9 миллиарда крон.

Еще до того, как президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт автомобилей в начале апреля, европейские автопроизводители уже сталкивались с падением спроса на электромобили и все более жесткой конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей.

"За последние годы мир сильно изменился, и автомобильная промышленность в настоящее время переживает очень сложный период с вызовами, с которыми она никогда раньше не сталкивалась", - заявил во вторник генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Компания указывает, что программа сокращения расходов будет реализована в первую очередь в 2026 году, но не уточняет, сколько рабочих мест планируется сократить.

В начале апреля Самуэльссон сообщил, что после введения Трампом пошлин будет увеличено производство автомобилей в США и, возможно, там будет производиться еще одна модель.