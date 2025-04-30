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Alexandra Nekrasova
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Видео Новые подробности о серьезной аварии в Плявниеках

Серьезная авария в Плявниеках.
Серьезная авария в Плявниеках. Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" video.

В понедельник, 28 апреля, в рижском микрорайоне Плявниеки мотоциклист столкнулся с автомобилем. Программа Degpunktā на канале TV3 выяснила подробности аварии.

24-летний водитель мотоцикла получил несколько травм разного вида, но без серьезных осложнений, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

Водитель автомобиля утверждает, что он поворачивал на улицу Андрея Сахарова с улицы Руденс и перестроился с правой полосы в левую непосредственно перед столкновением с мотоциклом. По его словам, мотоциклист, возможно, увидел, как Volkswagen меняет полосу движения, резко затормозил, чтобы избежать столкновения, и упал до того, как врезался в автомобиль.

"У меня не было скорости. Он пролетел передо мной. Он уже перевернулся. Как можно удариться о переднее колесо сзади?" - сказал мужчина.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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