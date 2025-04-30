Видео Новые подробности о серьезной аварии в Плявниеках

В понедельник, 28 апреля, в рижском микрорайоне Плявниеки мотоциклист столкнулся с автомобилем. Программа Degpunktā на канале TV3 выяснила подробности аварии.
24-летний водитель мотоцикла получил несколько травм разного вида, но без серьезных осложнений, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).
Водитель автомобиля утверждает, что он поворачивал на улицу Андрея Сахарова с улицы Руденс и перестроился с правой полосы в левую непосредственно перед столкновением с мотоциклом. По его словам, мотоциклист, возможно, увидел, как Volkswagen меняет полосу движения, резко затормозил, чтобы избежать столкновения, и упал до того, как врезался в автомобиль.
"У меня не было скорости. Он пролетел передо мной. Он уже перевернулся. Как можно удариться о переднее колесо сзади?" - сказал мужчина.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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