Видео Новые подробности о серьезной аварии в Плявниеках

24-летний водитель мотоцикла получил несколько травм разного вида, но без серьезных осложнений, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

Водитель автомобиля утверждает, что он поворачивал на улицу Андрея Сахарова с улицы Руденс и перестроился с правой полосы в левую непосредственно перед столкновением с мотоциклом. По его словам, мотоциклист, возможно, увидел, как Volkswagen меняет полосу движения, резко затормозил, чтобы избежать столкновения, и упал до того, как врезался в автомобиль.

"У меня не было скорости. Он пролетел передо мной. Он уже перевернулся. Как можно удариться о переднее колесо сзади?" - сказал мужчина.

Видео: Сюжет программы Degpunktā