Мужчина напал с ножом на охранников торгового центра в Кенгарагсе

В конце прошлой недели мужчина ранил ножом двух охранников в торговом центре в рижском районе Кенгарагс, после чего скрылся с места преступления. Сотрудники Государственной полиции установили личность нападавшего и нашли место, где он прятался. С помощью специального батальона Госполиции мужчину удалось задержать уже через несколько часов после совершения преступления, сообщили Apollo.lv в Госполиции.
26 апреля в 20:23 полиция получила вызов в торговый центр в Кенгарагсе, где мужчина ранил ножом охранников и скрылся с места преступления. Известно, что он напал на охранников после того, как те задержали его за кражу в магазине. Когда предполагаемого вора вели в комнату охраны, он достал нож и ранил двух охранников в ноги. Оба сотрудника были доставлены в медицинское учреждение.
Нападавший был опознан сотрудниками Госполиции по записям камер видеонаблюдения. Им оказался мужчина 1978 года рождения, ранее судимый за кражи и хранение наркотических средств. В ходе комплекса оперативных мероприятий правоохранители в течение нескольких часов установили, что он находится в одной из квартир в Риге, в Латгальском предместье.
Учитывая, что мужчина мог быть вооружен и опасен, к операции по задержанию были привлечены сотрудники батальона специального назначения Госполиции, которые, используя специальные средства, успешно задержали нападавшего в 22:31.
По данным правоохранителей, в момент задержания мужчина находился под воздействием, возможно, наркотических или психотропных веществ, поэтому его направили на экспертизу.
Полиция выяснила, что во время побега мужчина выбросил нож, использованный в преступлении, и свою куртку.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 и части 4 статьи 15 Уголовного закона, то есть за покушение на убийство в связи с исполнением потерпевшим своих служебных или профессиональных обязанностей либо участием в предотвращении или пресечении преступного или иного противоправного деяния. За это преступление закон предусматривает пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.
Кроме того, мужчина будет привлечен к уголовной ответственности за кражу, а если экспертиза подтвердит подозрение о наличии в его крови наркотических средств или психотропных веществ, то и за это преступление.
28 апреля подозреваемый был заключен под стражу.
Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам об опасности холодного оружия любого вида и призывают при возникновении угрозы немедленно звонить в полицию по телефону 112.
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