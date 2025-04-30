Мужчина напал с ножом на охранников торгового центра в Кенгарагсе

Полиция выяснила, что во время побега мужчина выбросил нож, использованный в преступлении, и свою куртку.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 и части 4 статьи 15 Уголовного закона, то есть за покушение на убийство в связи с исполнением потерпевшим своих служебных или профессиональных обязанностей либо участием в предотвращении или пресечении преступного или иного противоправного деяния. За это преступление закон предусматривает пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, мужчина будет привлечен к уголовной ответственности за кражу, а если экспертиза подтвердит подозрение о наличии в его крови наркотических средств или психотропных веществ, то и за это преступление.

28 апреля подозреваемый был заключен под стражу.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам об опасности холодного оружия любого вида и призывают при возникновении угрозы немедленно звонить в полицию по телефону 112.