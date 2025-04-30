VVD поймала нелегальных рыбаков в нескольких местах на Даугаве

Улов нарушителей стаставил 47 килограммов лещей. В связи с произошедшим начаты два административных производства, а рыболовные снасти изъяты.

В тот же день, после выявления первого правонарушения, инспекторы, двигаясь по Даугавпилсскому шоссе у моста через реку Персе, заметили двух человек, чьи действия указывали на возможную незаконную добычу рыбы.

Подойдя к ним, инспекторы зафиксировали, что они начали установку рыболовной сети в реке. На тот момент рыба еще не была выловлена, но также были начаты два административных дела.

За указанные правонарушения может быть назначен административный штраф до 700 евро, а также потребовано возмещение ущерба, нанесенного рыбным ресурсам.

VVD обращает внимание, что в мае продолжают действовать определенные ограничения на рыбалку, касающиеся отдельных видов рыб, способов лова и водоемов по всей Латвии.