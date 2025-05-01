Видео Сборная Латвии по хоккею U-18 в четвертьфинале чемпионата мира уступила США

Участие во всех трех голах принял Даниэлс Серкинс, который записал на свой счет точный бросок и две результативные передачи. Серкинс был признан лучшим игроком в составе сборной Латвии.

В первом периоде сборная Латвии пропустила две шайбы, а на 8-й минуте второго периода - третью. Однако потом латвийские хоккеисты сумели две шайбы отыграть - отличились Серкинс и Албертс Шмитс. До перерыва сборная США смогла отличиться еще раз и довести счет до 2:4.

На третьей минуте третьего периода американцы увеличили разрыв в счете еще больше, но затем за 4 минуты и 19 секунд до окончания основного времени Карлис Флугинс изменил направление шайбы, брошенной Гербертом Лаугалисом, и довел счет до 3:5. Три минуты спустя Латвия пропустила шестую шайбу в пустые ворота.

Вратарь Иван Куфтерин в этом матче отразил 33 из 38 бросков противника, тогда как латвийские хоккеисты бросили по воротам противника 22 раза.

Латвийские хоккеисты U-18 стартовали на чемпионате мира в подгруппе А, где заняли четвертое место, в свою очередь американцы были лучшими в подгруппе В.

Турнир латыши начали с победы 3:2 в серии буллитов над Норвегией, но затем уступили 1:7 Канаде, проиграли 2:10 Финляндии и 0:5 Словакии.

В свою очередь американцы одержали четыре победы - 4:2 над Чехами, 10:0 - над Швейцарией, 6:2 над Швецией и 5:3 над Германией.

Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, а борьба за медали состоится в субботу.

В прошлом году на чемпионате мира U-18 победили канадцы, которые в финале со счетом 6:4 обыграли США, а бронзу завоевали шведы, обыграв 4:0 словаков.

Сборная Латвии U-18 играет в элитной группе чемпионата мира с 2019 года, однако дальше четвертьфинала не доходила.