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В следующем году планируется перенести два рабочих дня

Календарь. Иллюстративное фото.
Календарь. Иллюстративное фото. Фото: Kwangmoozaa/Shutterstock

В следующем году планируется перенести два рабочих дня, которые выпадают между праздничным и выходным днем, предусматривает разработанный Министерством благосостояния проект распоряжения правительства.

В следующем году пятница, 2 января, приходится на промежуток между Новым годом в четверг, 1 января, и субботой, а понедельник, 22 июня, между воскресеньем и вторником, 23 июня, когда отмечается Лиго.

Проект распоряжения предусматривает, что рабочий день 2 января будет перенесен на субботу, 17 января, а рабочий день 22 июня - на субботу, 27 июня.

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