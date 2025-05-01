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Витолиньш назвал состав сборной Латвии на проверочные матчи в Норвегии

Защитник сборной Латвии Ралфс Фрейбергс
Защитник сборной Латвии Ралфс Фрейбергс Фото: Edijs Pālens/LETA

Сборная Латвии по хоккею на этих выходных (2 и 3 мая) в Осло проведет два проверочных матча против сборной Норвегии. Главный тренер команды Харийс Витолиньш сообщил состав на предстоящие матчи.

Латвийская хоккейная федерация (ЛХФ) сообщает, что в Осло отправятся три вратаря, десять защитников и 15 нападающих.

На выезд не отправится защитник Ралфс Бергманис, который в понедельник возобновит тренировки на льду вместе со сборной.

Матчи сборной Латвии против Норвегии станут последними проверочными играми на подготовительном этапе перед чемпионатом мира в Стокгольме и Хернинге.

На следующей неделе к лагерю сборной Латвии присоединятся Рудольф Балцерс и Данс Лочмелис.

Первая игра Латвия - Норвегия состоится в пятницу, 2 мая, в Varner Arena в 19:00 по латвийскому времени, а вторая - в субботу, 3 мая, в Varner Arena в 17:20 по латвийскому времени

За играми в прямом эфире можно будет следить на телеканале TV6.

Состав сборной Латвии на чемпионат мира будет объявлен на пресс-конференции 6 мая в 13:30.

Состав сборной Латвии:

Вратари: Кристер Гудлевскис, Густавс Григалс, Марекс Митенс.

Защитники: Янис Якс, Кристап Зиле, Роберт Мамчицс, Арвилс Бергманис, Маркус Комулс, Микс Туманов, Кристиан Рубинс, Наурис Сейейс, Оскарс Цибульскис, Ралфс Фрейбергс.

Нападающие: Каспар Даугавиньш, Харалдс Эгле, Рихардс Букартс, Феликс Гаварс, Анри Равинскис, Глеб Прохоренков, Райнерс Руллерс, Мартиньш Лавиньш, Кристап Скрастиньш, Раймонд Витолиньш, Томс Андерсонс, Мартиньша Дзиеркалс, Оскар Батня, Филипп Бунцис, Эдуард Тралмакс.

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