В результате боев в Судане погибли сотни мирных жителей

"Ужасу, происходящему в Судане, нет предела", - заявил комиссар в своем заявлении о продолжающемся конфликте.

Именно Дарфур стал главным полем битвы в войне, которая началась 15 апреля 2023 года между регулярной армией, возглавляемой Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и RSF под командованием его бывшего заместителя Мухаммадом Хамдан Дагло.

В результате конфликта погибли десятки тысяч людей.

В последние недели обострилась борьба за город Эль-Фашер - последний крупный город в Дарфуре, который остается вне контроля RSF.

Тюрк отметил, что три дня назад RSF атаковали Эль-Фашер. В этом нападении были убиты как минимум 40 мирных жителей.

"Таким образом, число погибших мирных жителей в Северном Дарфуре за последние три недели составляет не менее 542 человек. Фактическое число жертв, скорее всего, значительно выше", - сообщил комиссар.