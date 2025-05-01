В результате боев в Судане погибли сотни мирных жителей

В Судане не утихает гражданская война между армией и военизированной организацией "Силы быстрого реагирования" (RSF). За последние три недели в Северном Дарфуре были убиты как минимум 542 мирных жителя, сообщил в четверг Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Ужасу, происходящему в Судане, нет предела", - заявил комиссар в своем заявлении о продолжающемся конфликте.
Именно Дарфур стал главным полем битвы в войне, которая началась 15 апреля 2023 года между регулярной армией, возглавляемой Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и RSF под командованием его бывшего заместителя Мухаммадом Хамдан Дагло.
В результате конфликта погибли десятки тысяч людей.
В последние недели обострилась борьба за город Эль-Фашер - последний крупный город в Дарфуре, который остается вне контроля RSF.
Тюрк отметил, что три дня назад RSF атаковали Эль-Фашер. В этом нападении были убиты как минимум 40 мирных жителей.
"Таким образом, число погибших мирных жителей в Северном Дарфуре за последние три недели составляет не менее 542 человек. Фактическое число жертв, скорее всего, значительно выше", - сообщил комиссар.
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