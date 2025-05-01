СМИ: Сенат США поддерживает жесткие санкции против России

Большинство сенаторов США поддерживают законопроект, предусматривающий введение новых жестких санкций против России, которые вступят в силу, если российский диктатор Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны против Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на республиканского сенатора Линдси Грэма.