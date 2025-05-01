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СМИ: Сенат США поддерживает жесткие санкции против России

Линдси Грэм
Линдси Грэм Фото: Frederic J. Brown / AFP / Scanpix

Большинство сенаторов США поддерживают законопроект, предусматривающий введение новых жестких санкций против России, которые вступят в силу, если российский диктатор Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны против Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на республиканского сенатора Линдси Грэма.

"Когда президент Трамп сочтет, что мы зашли в тупик, ждите действий", - заявил сенатор.

По словам Грэма, в конечном итоге Путину придется выбрать - либо сесть за стол переговоров с Трампом и прекратить войну, либо допустить разрушение российской экономики.

Согласно Bloomberg, в законопроекте, среди прочего, предлагается установить 500% таможенные пошлины на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

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