В Латвии выявлен случай кори у пассажира автобусного рейса Москва - Рига: SPKC ищет контактных лиц

Эпидемиологи начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить обстоятельства заражения, определить контактные лица заболевшего и организовать необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

Больной корью прибыл в Ригу 17 апреля в 12:45 международным автобусом компании Ecolines, выехавшим из Москвы 16 апреля в 17:15. SPKC запросил у перевозчика информацию о пассажирах рейса, но пока ее не получил.

SPKC обращается ко всем пассажирам этого рейса и сотрудникам экипажа с просьбой срочно связаться с эпидемиологами SPKC по телефону 67271738 или написать на электронную почту dezurants.riga@spkc.gov.lv.

Председатель правления компании SIA Norma-A, которая предоставляет перевозки под брендом Ecolines, Андрей Подгорный сообщил агентству LETA, что не был проинформирован о случае заболевания и расследовании SPKC.