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В Латвии выявлен случай кори у пассажира автобусного рейса Москва - Рига: SPKC ищет контактных лиц

Фото статьи
Фото: Shutterstock

В Латвии у одного человека лабораторно подтверждено заболевание корью, и в связи с этим Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывает откликнуться пассажиров автобуса Москва - Рига, который выехал 16 апреля.

Эпидемиологи начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить обстоятельства заражения, определить контактные лица заболевшего и организовать необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

Больной корью прибыл в Ригу 17 апреля в 12:45 международным автобусом компании Ecolines, выехавшим из Москвы 16 апреля в 17:15. SPKC запросил у перевозчика информацию о пассажирах рейса, но пока ее не получил.

SPKC обращается ко всем пассажирам этого рейса и сотрудникам экипажа с просьбой срочно связаться с эпидемиологами SPKC по телефону 67271738 или написать на электронную почту dezurants.riga@spkc.gov.lv.

Председатель правления компании SIA Norma-A, которая предоставляет перевозки под брендом Ecolines, Андрей Подгорный сообщил агентству LETA, что не был проинформирован о случае заболевания и расследовании SPKC.

Корь - это крайне заразное острое вирусное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем, а также при прямом контакте. Заболеть может любой невакцинированный человек, не переболевший ранее, который контактировал с зараженным или находился в одном помещении с ним в течение двух часов после его ухода. Корь может протекать с тяжелыми осложнениями и представлять угрозу для жизни.

Симптомы кори включают жар с температурой выше 40 °C, мелкоточечную красную сыпь и увеличенные лимфатические узлы. Возможны осложнения - воспаления уха, легких, а в тяжелых случаях - головного мозга.

Из-за недостаточного охвата вакцинацией в некоторых странах случаи кори и вспышки заболевания время от времени вновь фиксируются. В этом году уже зарегистрированы новые случаи в девяти странах ЕС: Австрии, Чехии, Финляндии, Германии, Ирландии, Литве, Нидерландах, Румынии и Испании.

Вспышки кори, как правило, связаны с возвращением из-за границы путешественников, зараженных во время поездки. В связи с ростом сезонных поездок увеличивается и риск распространения инфекции между странами, поясняет SPKC.

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