Гиргенсонс не сможет помочь сборной на чемпионате мира из-за травмы

Латвийский нападающий Земгус Гиргенсонс, завершивший сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), не сможет помочь сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира из-за травмы верхней части тела, сообщает Латвийская хоккейная федерация (LHF).
31-летний Гиргенсонс, у которого контракт с клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг" рассчитан еще на два сезона, в этом году впервые в карьере дебютировал в розыгрыше Кубка Стэнли. Однако в пяти матчах он не набрал ни одного очка и завершил серию с нейтральным коэффициентом полезности.
В регулярном чемпионате он не пропустил ни одной игры, сыграл 82 матча, набрав 6 очков (2+4) и завершив сезон с отрицательным показателем полезности -7.
"Лайтнинг" завершил участие в Кубке Стэнли в среду, 30 апреля, проиграв в первом раунде со счетом 1-4 клубу "Флорида Пантерз", за который выступает латвийский защитник Увис Балинскис.
За 11 сезонов прошлых сезонов в составе "Баффало Сэйбрз" Гиргенсонс ни разу не участвовал в Кубке Стэнли, так как команда не проходила в плей-офф.
Гиргенсонс представлял сборную Латвии на четырех чемпионатах мира, трех олимпийских квалификационных турнирах и Олимпийских играх 2014 года. В последний раз он выступал на чемпионате мира в 2017 году.
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