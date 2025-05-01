Гиргенсонс не сможет помочь сборной на чемпионате мира из-за травмы

31-летний Гиргенсонс, у которого контракт с клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг" рассчитан еще на два сезона, в этом году впервые в карьере дебютировал в розыгрыше Кубка Стэнли. Однако в пяти матчах он не набрал ни одного очка и завершил серию с нейтральным коэффициентом полезности.

В регулярном чемпионате он не пропустил ни одной игры, сыграл 82 матча, набрав 6 очков (2+4) и завершив сезон с отрицательным показателем полезности -7.

"Лайтнинг" завершил участие в Кубке Стэнли в среду, 30 апреля, проиграв в первом раунде со счетом 1-4 клубу "Флорида Пантерз", за который выступает латвийский защитник Увис Балинскис.

За 11 сезонов прошлых сезонов в составе "Баффало Сэйбрз" Гиргенсонс ни разу не участвовал в Кубке Стэнли, так как команда не проходила в плей-офф.

Гиргенсонс представлял сборную Латвии на четырех чемпионатах мира, трех олимпийских квалификационных турнирах и Олимпийских играх 2014 года. В последний раз он выступал на чемпионате мира в 2017 году.