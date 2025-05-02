Латвийской сборной по флорболу не хватило 25 секунд до полуфинала ЧМ

Первые 15 минут встречи сложились неудачно для латвийцев - швейцарцы забили три безответных мяча. Однако к середине матча Латвия сумела восстановить равновесие: отличились Артис Матис Фогелс, Густав Маркус Зариньш и Кристер Лексис.

За шесть минут до финальной сирены Адриан Спунде вывел свою команду вперед - 4:3. Этот счет позволял Латвии выйти в полуфинал. Но за 25 секунд до окончания основного времени швейцарцы сравняли счет.

Турнир латвийцы начали во вторник с ничьей 4:4 против Норвегии. В тот же день Швеция сыграла вничью со Швейцарией - 5:5. В среду Латвия уступила Швеции со счетом 4:7, а швейцарцы разгромили норвежцев - 5:1.

В группе A выступают сборные Финляндии, Чехии, Словакии и Дании. В полуфиналы выходят по две лучшие команды из каждой из двух сильнейших групп - A и B. Третьи места поборются за пятое, а четвертые - вместе с победителями групп C и D - разыграют позиции с седьмой по десятую. Это распределение влияет на состав групп на чемпионате мира 2027 года.

Главный тренер юношеской сборной Латвии Артис Райтумс включил в состав 20 игроков: двух вратарей, семерых защитников и одиннадцать нападающих. Восемнадцать из них выступают в латвийском чемпионате, еще двое играют за клубы в Швеции и Швейцарии.

Лучшим результатом Латвии на чемпионатах мира до 19 лет остается четвертое место, завоеванное в 2001 и 2005 годах. На предыдущем турнире в 2023 году, проходившем в Дании, сборная заняла пятое место.

Чемпионат мира завершится в воскресенье в Цюрихе.