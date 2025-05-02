Председатель правления SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) Эрик Дилев, возглавлявший реализацию проекта Rail Baltica в Латвии, с сегодняшнего дня прекращает исполнять свои обязанности в связи с завершением срока полномочий, сообщили агентству LETA представители компании.
Исполняющим обязанности председателя правления назначен член правления EDzL Янис Белковскис. Он будет занимать эту должность до проведения публичного конкурса и избрания нового руководства.
Дилев временно возглавил EDzL 3 мая 2024 года, приняв на себя антикризисное управление, однако в целом был связан с проектом Rail Baltica на протяжении семи лет. По окончании полномочий он подал официальное заявление об уходе с должности.
В EDzL подчеркивают, что профессиональный опыт Дилева в проекте Rail Baltica, начиная с руководства отделом дорог и инженерных коммуникаций, затем в роли технического директора и главы латвийского филиала совместного предприятия AS RB Rail, сыграл ключевую роль в обеспечении деятельности компании в сложный период. Его 19-летний опыт в сфере инфраструктурных и транспортных проектов позволил в напряжённый год обеспечить продвижение масштабных строительных работ и оптимизацию затрат Rail Baltica.
С учетом новых экономических и геополитических условий, под руководством Дилева в Латвии были начаты работы по строительству основной трассы Rail Baltica в приоритетном южном направлении - в сторону Литвы. Одновременно, с привлечением дополнительных средств из фондов Европейского союза, продолжается строительство обеих международных станций Rail Baltica, которые будут интегрированы в действующую железнодорожную сеть, что позволит оперативно запустить в эксплуатацию современную инфраструктуру.
Ранее агентство LETA сообщало, что Министерство сообщения объявило конкурсы на должности председателя правления и члена правления EDzL. Прием заявок открыт до 6 мая текущего года.
Напомним, в конце апреля прошлого года с должностей ушли председатель правления EDzL Каспар Вингрис и член правления Арнис Сталтманис.
3 мая 2024 года временным главой правления был назначен Дилев, а 9 мая - членом временного правления стала Байба Зауере. Однако 18 марта этого года она покинула пост, и новым временным членом правления был назначен Янис Белковскис, ранее входивший во временную администрацию Резекне.
EDzL - полностью государственная компания с уставным капиталом 4,445 миллиона евро.
По последним данным AS RB Rail, стоимость первого этапа проекта Rail Baltica в странах Балтии может достигнуть 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро приходится на Латвию. При этом возможна экономия до 400 миллионов евро за счёт технической оптимизации, а также дополнительные пути сокращения расходов.
Согласно анализу затрат и выгод, общая стоимость проекта в регионе может достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года общая стоимость оценивалась в 5,8 миллиарда евро.
Проект Rail Baltica предусматривает строительство железной дороги европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с остальной Европой. Планируется построить новую линию протяженностью 870 километров с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов до 240 км/ч.
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