Ранее агентство LETA сообщало, что Министерство сообщения объявило конкурсы на должности председателя правления и члена правления EDzL. Прием заявок открыт до 6 мая текущего года.

Напомним, в конце апреля прошлого года с должностей ушли председатель правления EDzL Каспар Вингрис и член правления Арнис Сталтманис.

3 мая 2024 года временным главой правления был назначен Дилев, а 9 мая - членом временного правления стала Байба Зауере. Однако 18 марта этого года она покинула пост, и новым временным членом правления был назначен Янис Белковскис, ранее входивший во временную администрацию Резекне.

EDzL - полностью государственная компания с уставным капиталом 4,445 миллиона евро.

По последним данным AS RB Rail, стоимость первого этапа проекта Rail Baltica в странах Балтии может достигнуть 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро приходится на Латвию. При этом возможна экономия до 400 миллионов евро за счёт технической оптимизации, а также дополнительные пути сокращения расходов.

Согласно анализу затрат и выгод, общая стоимость проекта в регионе может достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года общая стоимость оценивалась в 5,8 миллиарда евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железной дороги европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с остальной Европой. Планируется построить новую линию протяженностью 870 километров с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов до 240 км/ч.