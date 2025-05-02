Власти Германии признали партию AfD экстремистской

Федеральное ведомство по охране конституционного строя Германии (BfV) приняло решение квалифицировать партию "Альтернатива для Германии" (AfD) как организацию с признаками правого экстремизма. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
По информации BfV, в течение нескольких лет проводился всесторонний анализ деятельности партии, в том числе с участием экспертов, привлеченных государством. Специалисты оценивали действия AfD на соответствие основополагающим принципам немецкой конституции - таким, как уважение человеческого достоинства, демократические нормы и верховенство закона.
Ранее, с 2021 года, партия находилась в категории обществ, вызывающих подозрение в экстремизме. Теперь ведомство сделало следующий шаг, основываясь не только на программных заявлениях и риторике представителей AfD, но и на поведении отдельных ее членов, а также их связях с другими политическими силами, которых власти относят к крайне правым.
Как отмечается, это решение опирается на поддержку со стороны судебной системы: в частности, Административный суд Кельна уже признал молодежное крыло партии, организацию "Молодая альтернатива" (JA), экстремистской в пределах своего региона. В свою очередь, высшая судебная инстанция земли Северный Рейн-Вестфалия отклонила иск AfD, в котором партия требовала снять с нее статус объекта наблюдения.
Точные аргументы, на которых основывалось решение о признании AfD экстремистским образованием, в документе не раскрываются. Тем не менее, упоминается, что BfV учитывало политическую активность партии в период региональных и внеочередных федеральных выборов, процесс изменения взаимоотношений между основным движением и молодежным крылом, а также высказывания лидеров и партийные стратегические инициативы.
Особую обеспокоенность ведомства вызвали заявления представителей AfD о миграции и идентичности. В частности, в отчете говорится, что партия придерживается концепции народного единства на основе происхождения и этнической принадлежности, что, по мнению BfV, противоречит демократическому порядку. Критику вызвали также позиция партии по отношению к мусульманским мигрантам и озвучивание темы этнической преступности.
Среди прочего, AfD упрекают в распространении негативного образа мусульман, отказе считать их частью немецкого общества и формировании общественного страха перед миграцией, что, как утверждает BfV, служит основой для постоянной агитации и усиливает ксенофобские настроения.
Заместители руководителя BfV Синан Селен и Силке Виллемс в комментарии отметили, что решение было принято по итогам "тщательного, многолетнего анализа", в рамках которого изучались многочисленные публичные заявления и политические позиции партийных лидеров со всех федеральных земель Германии, а также последние изменения в структуре и риторике партии. По их словам, "антииммиграционная и антимусульманская линия, основанная на узком понимании национальной идентичности", играет центральную роль в политике AfD.
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