Власти Германии признали партию AfD экстремистской

По информации BfV, в течение нескольких лет проводился всесторонний анализ деятельности партии, в том числе с участием экспертов, привлеченных государством. Специалисты оценивали действия AfD на соответствие основополагающим принципам немецкой конституции - таким, как уважение человеческого достоинства, демократические нормы и верховенство закона.

Ранее, с 2021 года, партия находилась в категории обществ, вызывающих подозрение в экстремизме. Теперь ведомство сделало следующий шаг, основываясь не только на программных заявлениях и риторике представителей AfD, но и на поведении отдельных ее членов, а также их связях с другими политическими силами, которых власти относят к крайне правым.

Как отмечается, это решение опирается на поддержку со стороны судебной системы: в частности, Административный суд Кельна уже признал молодежное крыло партии, организацию "Молодая альтернатива" (JA), экстремистской в пределах своего региона. В свою очередь, высшая судебная инстанция земли Северный Рейн-Вестфалия отклонила иск AfD, в котором партия требовала снять с нее статус объекта наблюдения.