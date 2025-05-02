Трамп: Именно США выиграли обе мировые войны - теперь будет и свой День победы

Президент США Дональд Трамп переименовал 8 мая в официальный День победы Соединенных Штатов во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День победы в Первой мировой. По его словам, именно США внесли решающий вклад в исход обоих глобальных конфликтов XX века, превзойдя другие страны по "силе, храбрости и военному мастерству".
Заявление было опубликовано в пятницу, 2 мая на платформе Truth Social. Трамп подчеркнул, что, несмотря на победы в обеих войнах, США якобы не отдают этому должного значения в национальной памяти и не отмечают подобные даты так, как следовало бы.
"Многие наши союзники и партнеры празднуют 8 мая как День Победы, но именно мы сделали больше всех. Намного больше. Ни одна страна даже не приблизилась к тому, чего добились американские военные", - говорится в сообщении.
Трамп обвинил предыдущих политических лидеров в недостаточном внимании к исторической памяти и пообещал начать "по-настоящему праздновать американские победы" снова.
Высказывание Трампа уже подверглось критике в американских и мировых СМИ. Президент США, в частности, ошибся, назвав 8 мая днем победы во Второй мировой войне, поскольку война закончилась капитуляцией Японии четырьмя месяцами позже, 2 сентября 1945 года.
Согласно данным историков, во Второй мировой войне США потеряли около 405 тысяч военнослужащих, общее число всех потерь - включая раненых и пропавших без вести - превысило 1,1 миллиона. В Первую мировую потери США были значительно меньше: погибшими считались примерно 117 тысяч человек. При этом, активное участие в боевых действиях американская армия приняла только в последний год войны.
Тем временем, союзники США - Британия и Франция - воевали в Первой мировой все четыре года, и потеряли 888 тысяч и 1,4 миллиона погибшими соответственно - десятки тысяч гражданских погибли под бомбежками и от последствий. Главный фронт пролегал через территорию Франции и Бельгии; последняя была почти полностью оккупирована и потеряла около 130 тысяч погибшими. Россия потеряла на Восточном фронте 2,94 миллиона жизней, из которых около миллиона - гражданские лица.
Во Вторую мировую войну Британия и Франция потеряли 451 тысячу и 562 тысячи гражданских и солдат погибшими. При этом Франция была полностью оккупирована, а Британия сражалась с Германией и ее союзниками в одиночку в течении года (с июня 1940 по июнь 1941).
Советский Союз понес наибольшие потери - ок. 26 миллионов солдат и гражданских - и по подавляющему признанию историков внес решающий вклад в разгром нацистской Германии, проведя крупнейшие сухопутные операции в Европе и взяв Берлин в мае 1945 года. США, в свою очередь, сосредоточились на Тихоокеанском театре против Японской империи и поддержке союзников по ленд-лизу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!