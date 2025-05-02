Трамп: Именно США выиграли обе мировые войны - теперь будет и свой День победы

Тем временем, союзники США - Британия и Франция - воевали в Первой мировой все четыре года, и потеряли 888 тысяч и 1,4 миллиона погибшими соответственно - десятки тысяч гражданских погибли под бомбежками и от последствий. Главный фронт пролегал через территорию Франции и Бельгии; последняя была почти полностью оккупирована и потеряла около 130 тысяч погибшими. Россия потеряла на Восточном фронте 2,94 миллиона жизней, из которых около миллиона - гражданские лица.

Во Вторую мировую войну Британия и Франция потеряли 451 тысячу и 562 тысячи гражданских и солдат погибшими. При этом Франция была полностью оккупирована, а Британия сражалась с Германией и ее союзниками в одиночку в течении года (с июня 1940 по июнь 1941).

Советский Союз понес наибольшие потери - ок. 26 миллионов солдат и гражданских - и по подавляющему признанию историков внес решающий вклад в разгром нацистской Германии, проведя крупнейшие сухопутные операции в Европе и взяв Берлин в мае 1945 года. США, в свою очередь, сосредоточились на Тихоокеанском театре против Японской империи и поддержке союзников по ленд-лизу.