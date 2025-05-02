Опрос Растет число жителей, которые считают 4 мая особо отмечаемым днем

В канцелярии указали, что удельный вес жителей, считающих, что в Латвии стоит особенно отмечать День восстановления независимости 4 мая и День созыва Учредительного собрания 1 мая, растет, так как в прошлогоднем опросе с важностью отмечания 4 мая согласились 80,5% опрошенных, а еще годом ранее - 78,6% опрошенных.

Мнение о том, что 4 мая - это день, который следует отмечать особенно, более распространено среди жителей, для которых родным языком является латышский, - с этим согласны 86,7% латышскоязычных жителей. Однако даже в русскоязычных домохозяйствах 74,2% жителей поддерживают празднование 4 мая.

В Земгале празднование Дня восстановления независимости Латвии считают важным 91,1% опрошенных жителей, в Видземе - 87,7%, в Курземе - 86,5%, в Рижском регионе - 79,5%, в Латгале - 65,8% жителей.

В возрастной группе 65 лет и старше 92,2% респондентов считают 4 мая днем, который следует отмечать особо, а меньше всего с этим согласны молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - 66%.