Опрос Растет число жителей, которые считают 4 мая особо отмечаемым днем

День восстановления независимости Латвии 4 мая особо знаменательным днем считают 81,2% жителей Латвии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в марте 2025 года по заказу департамента стратегической координации и коммуникации Государственной канцелярии об отношении жителей Латвии к актуальным проблемам общества, сообщает агентство LETA.
В канцелярии указали, что удельный вес жителей, считающих, что в Латвии стоит особенно отмечать День восстановления независимости 4 мая и День созыва Учредительного собрания 1 мая, растет, так как в прошлогоднем опросе с важностью отмечания 4 мая согласились 80,5% опрошенных, а еще годом ранее - 78,6% опрошенных.
Мнение о том, что 4 мая - это день, который следует отмечать особенно, более распространено среди жителей, для которых родным языком является латышский, - с этим согласны 86,7% латышскоязычных жителей. Однако даже в русскоязычных домохозяйствах 74,2% жителей поддерживают празднование 4 мая.
В Земгале празднование Дня восстановления независимости Латвии считают важным 91,1% опрошенных жителей, в Видземе - 87,7%, в Курземе - 86,5%, в Рижском регионе - 79,5%, в Латгале - 65,8% жителей.
В возрастной группе 65 лет и старше 92,2% респондентов считают 4 мая днем, который следует отмечать особо, а меньше всего с этим согласны молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - 66%.
Значительно возросла и доля жителей Латвии, считающих День созыва Учредительного собрания Латвии 1 мая особенно знаменательным днем. В марте текущего года с этим согласились 64,4% опрошенных, тогда как год назад - 56,2% опрошенных.
Больше всего разднование Дня созыва Учредительного собрания считают важным люди в возрасте 65 лет и старше - 69,7%, а меньше всего - 53,5% - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.
В Земгале 78,8% респондентов считают 1 мая важным праздником, в Курземе - 76,2%, в Видземе - 72,3%, в Рижском регионе - 59%, а в Латгале - 49,7% опрошенных.
В свою очередь, День Европы 9 мая считают особенно знаменательным 50% опрошенных, а День разгрома нацизма 8 мая - 48,9% опрошенных. Среди них День Европы считают важным 51,4% латышскоязычных жителей, а также 49,5% русскоязычных жителей.
По результатам опроса, 9 мая как День Европы признают 64,2% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, а также 52,2% людей в возрасте 65 лет и старше.
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