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"Каждую весну ем и живой". Миколог об осознанном употреблении ядовитых грибов

Перевод: rus.tvnet.lv
Строчки
Строчки Фото: Liina Pajunen/Shutterstock.com

Нравится жителям Латвии ходить в лес. Нравится дышать свежим лесным воздухом, но еще больше нравится собирать грибы. Больше грибников в лесах осенью, но самые старательные, самые большие любители грибов отправляются за урожаем уже весной. И почему нет - хватает чего найти. Некоторые грибы смело несут домой, однако другие - нужно осмотреть, порадоваться внешнему виду и оставить расти.

Этот год не стал исключением - люди делятся своим весенним урожаем грибов в социальных сетях. У кого-то в корзинках лежат яркие саркосцифы австрийские, у кого-то - сморчки, а у других - сморчковые шапочки, но нет недостатка и в тех, кто с гордостью приносит домой строчки.

Не попасть в больницу не означает не отравиться

Миколог Инита Даниеле говорит, что сама никогда не ела строчки, и признает, что ей полностью хватает других грибов, которые действительно безопасны для употребления. Она отмечает, что достаточно историй, которые она слышала от тех, кто отравился этими грибами, чтобы желания попробовать строчки даже не возникало.

Специалист указывает, что есть немало людей, которые ели строчки всю жизнь и у них не было никаких проблем, однако немало и тех, кому хватило одного раза: "В моем кругу знакомых

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