"Каждую весну ем и живой". Миколог об осознанном употреблении ядовитых грибов

Этот год не стал исключением - люди делятся своим весенним урожаем грибов в социальных сетях. У кого-то в корзинках лежат яркие саркосцифы австрийские, у кого-то - сморчки, а у других - сморчковые шапочки, но нет недостатка и в тех, кто с гордостью приносит домой строчки.

Не попасть в больницу не означает не отравиться

Миколог Инита Даниеле говорит, что сама никогда не ела строчки, и признает, что ей полностью хватает других грибов, которые действительно безопасны для употребления. Она отмечает, что достаточно историй, которые она слышала от тех, кто отравился этими грибами, чтобы желания попробовать строчки даже не возникало.