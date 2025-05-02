Сборная Латвии по хоккею в овертайме обыграла Норвегию; Даугавиньш набрал 100-е очко

В основное время шайбу в составе сборной Латвии забросил Глеб Прохоренков, ассистировавший которому Каспар Даугавиньш набрал свое 100-е очко в сборной. В свою очередь победу в овертайме вырвал Оскар Батня.

Ворота нашей сборной защиoал Кристер Гудлевскис.

На 13-й минуте матча после броска по воротам шайба попала к Прохоренкову, и после его броска она оказалась в воротах - 1:0.

Этот результат продержался до 45-й минуты, пока норвежцы не воспользовались ошибкой латвийских защитников и не убежали в контратаку, сравняв счет.

Основное время завершилось вничью, а на второй минуте овертайма Батня с близкой дистанции отправил шайбу в угол ворот и принес сборной Латвии победу - 2:1.

В субботу команды проведут еще один матч.

Игры сборной Латвии против Норвегии станут последними проверочными играми на подготовительном этапе перед чемпионатом мира в Стокгольме и Хернинге.

В ходе подготовки к чемпионату мира в первых двух проверочных матчах латвийские хоккеисты в гостях обыграли Австрию, а затем в Риге провели два матча против Финляндии, сначала выиграв 3:2, а затем уступив 1:4. На прошлой неделе на своей площадке сборная сначала по буллитам 3:2 обыграла Швейцарию, а затем уступила ей же со счетом 2:4.

Чемпионат мира 2025 года в мае пройдет в Стокгольме, где будет играть и сборная Латвии, а также Хернинге.