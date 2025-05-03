27 жизней за километр: как Россия несла рекордные потери в 2024 году

В октябре 2022-го Охунжон попал под частичную мобилизацию. С тех пор он несколько раз появлялся в соцсетях и просил собрать деньги на покупку квадрокоптеров и амуниции для мотострелкового полка, в который его распределили.

32-летний Игорь Бабыч до апреля 2023 года занимался лечебной физкультурой со взрослыми и детьми с диагнозом ДЦП. В отличие от Рустамова, Бабыч ушел на войну добровольцем.

36 мотострелковая бригада, где служили Игорь, Алдар и Охунжон, участвовала в боях за город Бородянка Киевской области в марте 2022 года (тогда в строю из троих был только Алдар).

Бородянка оказалась на пути российского наступления на Киев и сильно пострадала от боев и обстрелов. Поселок был почти полностью разрушен, погибли десятки мирных жителей. По сведениям Украины, именно военнослужащие 36-й мотострелковой бригады участвовали в расстреле мирных жителей.

К концу марта 2022 года от мотострелкового батальона 36-й бригады осталось менее 40% личного состава (с учетом раненых), утверждал Генштаб ВСУ.

Бригаду вывели из Украины на переформирование, выживших под Киевом пехотинцев наградили орденами и медалями. А уже осенью мотострелки 36-й отправились на штурм Угледара в Донецкой области.

До 200 человек в день

20 февраля 2024 года Алдану, Охунжону, Игорю и их сослуживцам приказали выстроиться в шеренги на полигоне близ города Волноваха Донецкой области.