27 жизней за километр: как Россия несла рекордные потери в 2024 году

2024 год обернулся самыми большими потерями для российских сил за все время войны в Украине: убиты минимум 45 287 человек. Это почти втрое больше, чем в первый год вторжения и существенно превышает потери 2023-го, когда шли бои за Бахмут. В прошлом году каждый километр захваченной территории стоил России по меньшей мере 27 жизней.
Эти данные не окончательны, и финальная цифра потерь еще вырастет — Би-би-си совместно с «Медиазоной»* и командой волонтеров продолжает обрабатывать данные из некрологов. На данный момент мы установили имена 106 745 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.
Три пути на войну
Алдар Баиров из бурятского села Сосново-Озерское, Игорь Бабыч из поселка Оловянная Забайкальского края и Охунжон Рустамов из Читы до войны никогда не встречались.
Алдару шел 23-й год, всю жизнь он провел в родной Бурятии. После школы учился в сельскохозяйственной академии на специалиста по санитарному контролю продуктов, но поработать по специальности не успел: его призвали на срочную службу в 36 мотострелковую бригаду города Борзя Забайкальского края.
Во время службы Алдар решил стать профессиональным военным и подписал контракт. Постепенно дослужился до старшего сержанта и получил медаль за участие в крупных учениях. Семью завести не успел — в феврале 2022 года уехал воевать в Украину.
31-летний Охунжон Рустамов всем представлялся как «Саша» — так подписана и его фотография в выпускном альбоме читинской школы №10. Получив среднее образование, Охунжон отслужил срочником в спецназе внутренних войск, а на гражданке устроился сварщиком. Женился, в семье родились двое детей, но брак вскоре распался.
В октябре 2022-го Охунжон попал под частичную мобилизацию. С тех пор он несколько раз появлялся в соцсетях и просил собрать деньги на покупку квадрокоптеров и амуниции для мотострелкового полка, в который его распределили.
32-летний Игорь Бабыч до апреля 2023 года занимался лечебной физкультурой со взрослыми и детьми с диагнозом ДЦП. В отличие от Рустамова, Бабыч ушел на войну добровольцем.
36 мотострелковая бригада, где служили Игорь, Алдар и Охунжон, участвовала в боях за город Бородянка Киевской области в марте 2022 года (тогда в строю из троих был только Алдар).
Бородянка оказалась на пути российского наступления на Киев и сильно пострадала от боев и обстрелов. Поселок был почти полностью разрушен, погибли десятки мирных жителей. По сведениям Украины, именно военнослужащие 36-й мотострелковой бригады участвовали в расстреле мирных жителей.
К концу марта 2022 года от мотострелкового батальона 36-й бригады осталось менее 40% личного состава (с учетом раненых), утверждал Генштаб ВСУ.
Бригаду вывели из Украины на переформирование, выживших под Киевом пехотинцев наградили орденами и медалями. А уже осенью мотострелки 36-й отправились на штурм Угледара в Донецкой области.
До 200 человек в день
20 февраля 2024 года Алдану, Охунжону, Игорю и их сослуживцам приказали выстроиться в шеренги на полигоне близ города Волноваха Донецкой области.
«Построили в чистом поле командиры», — резюмировал потом один из военнослужащих бригады.
Командир соединения, 44-летний Гусейн Мусаев, сообщил солдатам, что они ждут прибытия командующего 29-й армии генерала Олега Моисеева. Запланировали красивое построение и награждение медалями и орденами. Генерал в итоге не приехал, а по полигону прилетело четыре ракеты дальнобойных систем HIMARS.
65 военнослужащих, в том числе Алдан, Охунжон, Игорь и их командир, полковник Мусаев, погибли на месте. Еще десятки человек были ранены.
Через несколько часов после этого тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу встречался с Владимиром Путиным. Шойгу рассказывал президенту об успехах российской армии в Авдеевке и на других участках фронта. Об ударе по полигону не прозвучало ни слова. Не сообщалось об этом и в сводке Минобороны за этот и последующие дни.
Родственница мобилизованного Охунжона Рустамова рассказала, что за время войны похоронила уже троих близких.
«В декабре 2022 года у меня погиб муж. 10 февраля 2024 года — крестный, а 20 февраля — сводный брат. С одних похорон на другие», — сказала жительница Забайкалья изданию «Сибирь. Реалии»*.
Всего в ходе боевых действий на разных участках фронта 20 февраля 2024 года погиб 201 российский военный. По нашим данным, это был самый кровопролитный день для российских сил в 2024 году.
Страшная математика
При подсчете мы учитывали в первую очередь точную дату гибели военных. Если она была неизвестна, то учитывалась дата похорон или дата сообщения о смерти.
В первые два года войны — в 2022-м и 2023-м — потери российской стороны были волнообразными: тяжелые бои с большим числом погибших сменялись периодами относительного спокойствия.
На графике видно, что в 2023 году, например, основная масса потерь пришлась на январь-март 2023 года, когда российские силы пытались захватить города Угледар и Бахмут в Донецкой области. Тогда в сутки гибли до 213 человек. Но в июле и августе подтвержденные потери снижались до 40-50 человек.
Всего в первый год вторжения Россия, по нашим подсчетам, потеряла минимум 17 890 человек убитыми (без учета потерь подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР). В 2023 году — 37 633 человека.
В 2024 году ситуация выглядела иначе. Периодов, когда потери существенно снижались, вообще не было. В начале года российские силы вели кровопролитные бои за Авдеевку и Работино. Затем активизировали штурмы на Покровском и Торецком направлениях.
В августе украинские силы совершили прорыв в Курскую область России. В ходе этого продвижения погибли десятки российских солдат-срочников, оставленных прикрывать границу, — только за неделю с 6 по 13 августа погибло, по нашим подсчетам, 1226 российских военных.
Однако наиболее крупные суммарные потери российская сторона понесла с сентября по ноябрь 2024 года, отмечает ведущий американский военный аналитик Майкл Кофман.
«Тактика российских сил состояла в проведении повторяющихся атак небольшими группами штурмовиков. Они шли небольшими пехотными группами, рассредоточенными на разных направлениях. Это приводило к высоким потерям при относительно небольших территориальных достижениях», — объясняет Кофман.
Медленное, но неуклонное продвижение российских сил создавало видимость успехов — это позволяло подконтрольным Кремлю СМИ и блогерам регулярно сообщать о взятии небольших населенных пунктов. 1 октября 2024 года после почти двух лет напряженных боев под контроль России перешел важный логистический пункт — город Угледар в Донецкой области.
Россия попыталась развить этот успех, штурмуя все новые позиции. По оценкам американского Института изучения войны (ISW), с сентября по ноябрь 2024 года российские силы захватили 2 356 квадратных километров Украины. Но ВСУ грамотно оборонялись и обвала фронта не произошло.
Цена этого продвижения — по меньшей мере 11 678 погибших российских военных.
Реальная цифра потерь за этот период скорее всего выше. Мы учли только тех солдат и офицеров, чьи имена встречались в публичных некрологах и чья дата гибели или дата похорон приходится на период с начала сентября по конец ноября 2024 года.
Всего, по оценке ISW, в 2024 году Россия захватила 4 168 квадратных километров земли. Получается, что каждый захваченный километр «стоил» жизней 27 солдат (без учета раненых).
Как восполняют потери
Важно отметить, что Россия не только истощала свои силы, отправляя войска в один штурм за другим, но и восполняла потери новобранцами.
«Во второй половине 2024 года Россия смогла нарастить набор в армию. Число таких новобранцев превысило потери. И позволило Москве формировать дополнительные подразделения», — отмечает Майкл Кофман.
В 2024 году треть российских регионов повысила единовременные выплаты за заключение новых контрактов с Минобороны. Всего с начала войны средний размер региональных выплат за подписанные контракты вырос в 80 раз. Боевые зарплаты солдат-добровольцев в 5-7 раз превышают уровень среднего заработка по большинству регионов.
Высокие выплаты, дополнительные социальные льготы, а также вторжение Украины в Курскую область способствовали активизации набора в армию новых добровольцев — так мы называем категорию людей, которые решили заключить контракт уже после начала полномасштабной войны в Украине.
К этой же категории мы относим тех, кто подписывает контракт, пытаясь избежать уголовного преследования: в прошлом году Госдума законодательно дала такую возможность обвиняемым.
На данный момент добровольцы составляют четверть всех установленных нами потерь российской стороны. В 2024 году еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 100 человек в неделю, нередко превышая 240 человек. Именно добровольцы сейчас являются самой быстрорастущей категорией потерь в наших подсчетах.
В 2023–2024 годах тысячи добровольцев, подписавших контракт с Минобороны, попадали на фронт уже через 10–14 дней после подписания. Эксперты отмечают, что столь короткая подготовка резко уменьшает шансы новобранцев выжить.
Среди регионов по абсолютному числу потерь продолжает лидировать Башкортостан — там 4836 подтвержденных погибших.
Только 19% установленных погибших из Башкортостана жили в больших городах с населением более 100 тысяч человек. Большинство отправилось на войну из сельской местности. 38% погибших жителей республики были добровольцами и пошли воевать, не имея военного опыта. Это почти в два раза больше, чем средний показатель по России (22%).
В 2024 году средняя заработная плата в регионе составила 67 575 рублей в месяц. Это в 34 раз меньше, чем единоразовая выплата за заключение контракта с российской армией в военкомате Уфы.
Реальные цифры потерь
Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.
Это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находится на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары беспилотников.
С учетом приведенной оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 164 223 до 237 211 человек.
Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск, а власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе.
Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября этого года могли погибнуть 21 000 — 23 500 человек.
Следовательно, на основе собранных нами данным, можно предположить, что общее число погибших со стороны пророссийских сил может находиться в диапазоне от 185 000 до 260 700 военных.
На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» удалось установить имена 106 745 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываются потери самопровозглашенных республик Донбасса. Однако, если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям «республик», мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
* Издания «Медиазона» и «Сибирь. Реалии» признаны российскими властями «иноагентами».
* Власти России также включили в реестр «иностранных агентов» Ольгу Ившину. Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривает его в суде