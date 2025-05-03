Президент Сербии госпитализирован из-за "внезапной" болезни

Политик почувствовал себя плохо во время визита в США. Пришлось прервать поездку и вернуться на родину, где Вучича доставили в Военно-медицинскую академию. В белградской клинике его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и врач Драган Динчич.

RTS описывает болезнь Вучича как "внезапную", но не уточняет, о чем идет речь. Официальная информация о состоянии Вучича пока не публиковалась.

Вучич успел провести встречи с американскими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Но пришлось отменить запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

55-летний Александр Вучич занимает пост президента Сербии с 1 июня 2017 года.

Ожидается, что Александр Вучич 9 мая посетит Москву, где примет участие в военном параде, приуроченном к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.