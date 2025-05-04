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Фото В киногородке Cinevilla прошел полный эмоций "Забег сильных"

Перевод: rus.tvnet.lv

В киногородке Cinevilla в субботу, 3 мая, опять состоялся крупнейший в Латвии популярный забег на выносливость и приключения Optibet stipro skrējiens ("Забег сильных"). В этом году особое внимание было уделено тому, чтобы в забеге могли принять участие все желающие, независимо от возраста и физической подготовки.

"Забег сильных" - это не просто соревнования на выносливость. Цель - дать каждому новый опыт, возможность выйти из зоны комфорта и проверить свою физическую и психологическую силу.

В этом году в забеге приняли участие более тысячи человек.

Галерея: "Забег сильных 2025"

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