Фото Несколько сотен человек собрались на праздничный концерт у памятника Свободы

В воскресенье, 4 мая, Рига широко отмечает 35-ю годовщину восстановления независимости Латвийской Республики.
Часть людей укрылись под зонтами из-за проливных дождей. Небо было затянуто темными облаками, сквозь которые то и дело пробивался солнечный луч.
Выступления сопровождались аплодисментами и ликованием. У части пришедших в руках были флажки Латвии и красно-бело-красные цветы.
Фото: концерт у памятника Свободы
Перед концертом к собравшимся обратились спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Миериня отметила, что Латвия свою борьбу однажды одержала, но это не означает, что борьба закончена. "Дух империализма не пропал и видно, насколько свобода уязвима", - сказала Миериня.
После концерта на площади Свободы выступила танцевальная группа Rikši.
Видео: речь премьер-министра Эвики Силини
В воскресенье, 4 мая, отмечается 35-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.
4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике.
Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.
В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.
Фото: праздничные награды
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