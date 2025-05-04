Фото Несколько сотен человек собрались на праздничный концерт у памятника Свободы

Часть людей укрылись под зонтами из-за проливных дождей. Небо было затянуто темными облаками, сквозь которые то и дело пробивался солнечный луч.

Выступления сопровождались аплодисментами и ликованием. У части пришедших в руках были флажки Латвии и красно-бело-красные цветы.

Фото: концерт у памятника Свободы

Перед концертом к собравшимся обратились спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Миериня отметила, что Латвия свою борьбу однажды одержала, но это не означает, что борьба закончена. "Дух империализма не пропал и видно, насколько свобода уязвима", - сказала Миериня.

После концерта на площади Свободы выступила танцевальная группа Rikši.

Видео: речь премьер-министра Эвики Силини

В воскресенье, 4 мая, отмечается 35-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике.

Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.

В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.

Фото: праздничные награды