Украина за ночь сбила десятки российских беспилотников

Россия прошлой ночью атаковала Украину с помощью 165 беспилотников, 69 из которых были сбиты украинскими средствами ПВО, сообщили в воскресенье украинские ВВС.
Еще 80 дронов-имитаторов были утеряны без негативных последствий, говорится в заявлении ВВС.
В результате атаки нанесен ущерб в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.
В Киеве ночью в результате атаки беспилотников пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Возникло несколько пожаров.
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