Украина за ночь сбила десятки российских беспилотников

Еще 80 дронов-имитаторов были утеряны без негативных последствий, говорится в заявлении ВВС.

В результате атаки нанесен ущерб в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.

В Киеве ночью в результате атаки беспилотников пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Возникло несколько пожаров.