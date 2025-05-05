Пьяные водители на дорогах Латвии: 4 мая было начато десять уголовных процессов

В двух случаях начаты процессы об административном правонарушении, а в десяти случаях - уголовные процессы. С десяти водителей за это нарушение будет взыскана полная или частичная стоимость использованных ими транспортных средств.

Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если констатированная у водителя при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле. Уголовная ответственность также предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством под действием наркотиков, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ.

Кроме того, конфискуется транспортное средство, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки наличия в организме опьяняющих веществ. В случаях, если использованное в момент фиксации правонарушения транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

Всего в сфере дорожного движения за минувшие сутки вынесено 615 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 317 в связи с превышением скорости.