Пьяные водители на дорогах Латвии: 4 мая было начато десять уголовных процессов

За минувшие сутки в состоянии опьянения за рулем транспортного средства были остановлены 11 водителей, еще один находился под воздействием наркотических веществ, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В двух случаях начаты процессы об административном правонарушении, а в десяти случаях - уголовные процессы. С десяти водителей за это нарушение будет взыскана полная или частичная стоимость использованных ими транспортных средств.
Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если констатированная у водителя при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле. Уголовная ответственность также предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством под действием наркотиков, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ.
Кроме того, конфискуется транспортное средство, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки наличия в организме опьяняющих веществ. В случаях, если использованное в момент фиксации правонарушения транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.
Всего в сфере дорожного движения за минувшие сутки вынесено 615 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 317 в связи с превышением скорости.
В воскресенье в ДТП пострадали девять человек
В воскресенье в дорожно-транспортных происшествиях пострадали девять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В стране за сутки зарегистрировано 90 ДТП.
В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA сообщили, что в воскресенье вскоре после 15 часов поступил вызов в Салацгривскую волость Лимбажского края, где на шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей. С помощью гидравлических инструментов спасатели освободили из автомобилей двух человек, еще трое выбрались из них своими силами. Спасатели отключили клеммы аккумуляторов автомобилей и привели проезжую часть дороги в порядок.
Ранее сообщалось, что в воскресенье из-за дорожно-транспортного происшествия примерно на час на Таллиннском шоссе недалеко от Витрупе было полностью блокировано движение.
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