Еврокомиссия одобрила сделку по продаже Rimi Baltic датской Salling Group

Европейская комиссия (ЕК) разрешила датскому предприятию розничной торговли Salling Group приобрести у шведского концерна ICA Gruppen компанию розничной торговли Rimi Baltic, сообщила агентству LETA руководитель Rimi Latvia по связям с общественностью Инга Бите.
Бите пояснила, что теперь сделка переходит в фазу завершения финансовых процессов. Сделку предполагается заключить до 2 июня этого года.
Как сообщалось, ICA Gruppen и Salling Group договорились о сделке купли-продаже Rimi Baltic по цене 1,3 млрд евро без включения долгов.
Президент и исполнительный директор Salling Group Андерс Хаг ранее заверил СМИ, что бренд Rimi менять не планируется.
Представители предприятий отметили, что сделка включает 314 магазинов, платформу электронной коммерции, склады и логистические центры по всей Балтии и более 11 000 квалифицированных работников.
Сделка купли-продажи должна была получить разрешение надзорных органов. Совет по конкуренции ранее пояснил, что сделка имеет европейский масштаб, а потому должна быть рассмотрена Еврокомиссией.
Опубликованная на сайте Salling Group информация свидетельствует о том, что с приобретением Rimi общая численность магазинов Salling Group в Дании, Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве составит почти 2100, а число работников превысит 68 000.
Salling Group хочет сохранить концепцию Rimi и планирует инвестировать в новые магазины, а также укрепить уже существующие рыночные позиции Rimi.
Как сообщалось, Salling Group - крупнейшая в Дании компания розничной торговли, владеющая в Европе сетью бюджетных супермаркетов Netto, а также несколькими другими сетями магазинов, в том числе Føtex и Bilka. Salling Group полностью принадлежит Salling Foundations.
Rimi Baltic управляет предприятиями розничной торговли Rimi в Латвии, Литве и Эстонии. Оборот Rimi Baltic в странах Балтии в 2023 году составил 1,809 млрд евро, что на 5,5% больше, чем в 2022 году.
При этом Rimi Latvia в 2023 году работало с оборотом в 1,076 млрд евро, что на 4,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 5,8% - до 29,09 млн евро.
Rimi Latvia зарегистрировано в январе 1992 года, его основной капитал составляет 5 млн евро. Единственным владельцем компании является зарегистрированное в Швеции предприятие Rimi Baltic.
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