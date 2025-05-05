Еврокомиссия одобрила сделку по продаже Rimi Baltic датской Salling Group

Как сообщалось, Salling Group - крупнейшая в Дании компания розничной торговли, владеющая в Европе сетью бюджетных супермаркетов Netto, а также несколькими другими сетями магазинов, в том числе Føtex и Bilka. Salling Group полностью принадлежит Salling Foundations.

Rimi Baltic управляет предприятиями розничной торговли Rimi в Латвии, Литве и Эстонии. Оборот Rimi Baltic в странах Балтии в 2023 году составил 1,809 млрд евро, что на 5,5% больше, чем в 2022 году.

При этом Rimi Latvia в 2023 году работало с оборотом в 1,076 млрд евро, что на 4,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 5,8% - до 29,09 млн евро.

Rimi Latvia зарегистрировано в январе 1992 года, его основной капитал составляет 5 млн евро. Единственным владельцем компании является зарегистрированное в Швеции предприятие Rimi Baltic.