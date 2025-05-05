Пиастри выиграл Гран-при Майами F-1

Пиастри финишировал на 4,630 секунды быстрее своего напарника по команде Ландо Норриса, который в начале гонки потерял четыре позиции после борьбы с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном. Третьим, с отставанием в 37,644 секунды, финишировал Джордж Расселл из Mercedes. Это четвертая победа Пиастри в шести этапах сезона и третья подряд.

Четвертое место занял Макс Ферстаппен (+39,956), который в пятницу, 2 мая, сообщил о рождении своего первого ребенка. Пятым стал Александр Албон из Williams (+48,067), а шестым - Андреа Кими Антонелли (Mercedes), уступивший победителю 55,502 секунды.

Седьмое и восьмое места заняли пилоты Ferrari - Шарль Леклер (+57,036) и Льюис Хэмилтон (+60,186). Девятым стал напарник Албона по Williams Карлос Сайнс (+60,577), а замкнул десятку Юки Цунода из Racing Bulls (+74,434).

В общем зачете лидирует Пиастри с 131 очком. Норрис идет вторым (115 очков), третьим - Ферстаппен (99 очков), четвертым - Джордж Расселл (93 очка).

В Кубке конструкторов первое место занимает McLaren (246 очков), за ним следует Mercedes (141 очко), Red Bull (105 очков) и Ferrari (94 очка).