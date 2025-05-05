Парламентский секретарь министерства в прошлом году заработал 80 600 евро

Кроме того, он получил 19 000 евро от продажи недвижимости Dārziņi и 11 евро в виде процентов от AS SEB banka.

На конец прошлого года, как и годом ранее, Дубкевичу принадлежали земельные участки и здания в Адажском крае, а также земля и здания в волости Царникава. Также в его пользовании в конце прошлого года находился автомобиль марки Volvo 2023 года выпуска.

В конце 2023 года Дубкевич также владел трактором марки MTZ-82 1993 года, однако в декларации за 2024 год трактор не указан.

На конец прошлого года ему принадлежали 1200 акций зарегистрированной в Канаде компании Source Energy Services номинальной стоимостью 13 055 евро, 70% акций компании SIA GAG Transport Solutions номинальной стоимостью 7000 евро, а также 100% долей в компании SIA Waste Management номиналом 2800 евро.

Безналичные денежные накопления в семи различных учреждениях на конец прошлого года составляли в общей сложности 89 541 евро, что на 69 382 евро больше, чем годом ранее.

В то же время его долговые обязательства, превышающие сумму 20 минимальных месячных зарплат, составляли на конец 2024 года 106 842 евро, что на 4% или на 4421 евро меньше по сравнению с предыдущим годом.

Выданные им займы, сумма которых также превышает 20 минимальных месячных зарплат, на конец прошлого года составляли в общей сложности 32 500 евро.

Ранее сообщалось, что Дубкевич приступил к должности парламентского секретаря Министерства сообщения в октябре 2023 года.